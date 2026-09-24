„Große Besorgnis“ nach KI-Angriff in Australien

Anthropic-Chef: „Werden das Tempo drosseln“

Zuvor hatten Technologiebosse bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zu KI erneut Risiken eingeräumt und für ein langsameres Vorgehen plädiert. OpenAI-Chef Altman sagte am Mittwoch in New York, das aktuelle Stadium der KI-Entwicklung erfordere „äußerste Vorsicht“. Die Branche dürfe „nicht zu viel technologisches Risiko akzeptieren, nur weil die Vorteile zu groß und zu wichtig sind, um das Tempo zu drosseln“, sagte er. Anthropic-Chef Dario Amodei versicherte in einer Videoansprache: „Wir werden das Tempo so weit drosseln wie nötig, damit jede weitere von uns veröffentlichte KI-Technologie tatsächlich sicher ist.“