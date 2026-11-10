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AK schlägt Alarm

Vorsicht beim Geldabheben: Spesen „kaum erkennbar“

Österreich
10.11.2026 07:27
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Von krone.at

Bei manchen Geldautomaten kostet das Abheben von Bargeld etwas. Der Hinweis darauf ist allerdings „kaum erkennbar“, kritisiert die Arbeiterkammer. Auch sonst hat die AK an den Bankomaten von Drittanbietern einiges auszusetzen.

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Nach einem Test bei 29 Bankomaten in Wien kritisiert die Arbeiterkammer (AK) die mangelnde Kennzeichnung bei allfälligen Spesen. Von vier getesteten Anbietern – IC Cash, Euronet, Telecash und Payment Services Austria – verlangte nur IC Cash Spesen. Allerdings: „Die Information über die Spesen erfolgt am Display so kurz, dass sie kaum wahrnehmbar ist“, so die AK.

Auch einen schriftlichen Beleg habe es nur bei einem von acht Behebungsvorgängen bei IC Cash gegeben – „ein klares Manko“, moniert die AK. IC Cash verlange 2,50 Euro Spesen je Abhebung, bei den anderen Anbietern gebe es hingegen keine Spesen.

Die Arbeiterkammer kritisiert, dass die Hinweise auf Spesen beim Geldabheben „kaum erkennbar“ ...
Die Arbeiterkammer kritisiert, dass die Hinweise auf Spesen beim Geldabheben „kaum erkennbar“ seien.(Bild: Eva Manhart)

Standortsuche „nahezu unmöglich“
Die Standortsuche gestalte sich bei Drittanbietern ebenfalls teils schwierig, bei Euronet sogar „nahezu unmöglich“, schreiben die Konsumentenschützer. Bei Euronet gebe es außerdem eine Behebungsgrenze von 200 Euro pro Abhebung. Bereits im Sommer fielen einzelne Bankomaten in Österreich mit diesem Limit auf.

Die meisten Anbieter verlangen keine Spesen.
Die meisten Anbieter verlangen keine Spesen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

„Das Abhebelimit von 400 Euro ist ein Standard der österreichischen Banken, an den sich die meisten Marktteilnehmer auch halten. Grundsätzlich ist aber niemand an diesen Standard gebunden“, erläuterte damals ein Sprecher der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gegenüber der APA. „Unabhängige Anbieter von Geldautomaten haben sich aus geschäftlichen Gründen dazu entschieden, teilweise niedrigere Abhebelimits einzuführen.“

AK fordert bessere Kennzeichnung
Im Hinblick auf die Testergebnisse fordert die AK, dass „Spesen zu Beginn der Abhebung klar und verständlich am Display angezeigt werden“, so wie es auch das Zahlungsdienstegesetz vorsehe. Am Gerät selbst soll es einen Hinweis auf die Kosten geben. Generell müssten Bankomaten von Drittanbietern klar gekennzeichnet werden. Auch die Standortsuche müsse transparenter werden.

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Österreich ist ein sehr bargeldaffines Land. Dementsprechend spricht sich die Arbeiterkammer auch für eine flächendeckende Versorgung von Bargeld sowie für eine flächendeckende Annahme von Bargeld in Geschäften ein. Pauschale Bargeld-Ausschlüsse durch Schilder wie „Keine Bargeldannahme“ und „No Cash“ lehnt die AK ab.

Auch die OeNB lehnt solche Ausschlüsse ab und setzt sich für eine umfassende Versorgung sowie eine weitreichende Annahmepflicht von Bargeld – nicht nur in Österreich, sondern auch EU-weit – ein. Vergangene Woche fanden hierzu Gespräche in Brüssel statt, an denen auch OeNB-Gouverneur Martin Kocher teilnahm.

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