Vorsicht beim Geldabheben: Spesen „kaum erkennbar“

AK fordert bessere Kennzeichnung

Im Hinblick auf die Testergebnisse fordert die AK, dass „Spesen zu Beginn der Abhebung klar und verständlich am Display angezeigt werden“, so wie es auch das Zahlungsdienstegesetz vorsehe. Am Gerät selbst soll es einen Hinweis auf die Kosten geben. Generell müssten Bankomaten von Drittanbietern klar gekennzeichnet werden. Auch die Standortsuche müsse transparenter werden.