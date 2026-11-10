Und auf (k)einen Schlag folgt die Liebeserklärung

Ein vorbestrafter Südburgenländer soll seine Freundin (21) geschlagen und bedroht haben. Deswegen saß er sogar in U-Haft. Beim Prozess in Eisenstadt schwächte die junge Frau die Vorwürfe ab. Schuldig gesprochen wurde der 25-Jährige „nur“ wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Waffenbesitzes.
Das Paar lebte von Oktober 2024 bis 6. Juni 2026 unter einem Dach im Südburgenland. Der 25-Jährige ist dreifach vorbestraft, in Summe sind sieben Monate und zehn Tage an Bewährung offen. Es steht also einiges auf dem Spiel beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo er sich unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung zu verantworten hat. Zu beiden Vorwürfen bekennt sich der Facharbeiter nicht schuldig.
Zwei Wochen U-Haft
An jenem Sommerabend soll er, mit zwei Litern Wein und ein paar Bier intus, seiner Freundin einen Kinnhaken verpasst, sie geschlagen und gesagt haben: „Ich mache dich fertig und werde dich zerstören.“ Dies gab die 21-Jährige jedenfalls bei der Polizei zu Protokoll. Nach der Anzeige wurde der vermeintliche Täter in die U-Haft verfrachtet, die er nach zwei Wochen verlassen durfte.
Job wegen Prozess verloren
Ein weiterer Anklagepunkt: Nach der Rauferei verließ er die Wohnung, ging zum Parkplatz vor dem Spar und schoss mit einer Schreckschusspistole ein paar Mal in die Luft. Wie er auf diese Idee gekommen sei, wissend, dass er keine Waffen mit sich führen darf? „Ich habe sie gekauft, weil ich feiern wollte. Denn privat und in der Arbeit lief alles so gut in letzter Zeit.“ Den Job ist er seit 6. November los – er wurde wegen des Prozesses entlassen. Ist er noch mit der Freundin zusammen? „Ich schätze nicht.“
Vor der Richterin schildern beide erneut ihre Version des Tathergangs.
„Mit der flachen Hand weggedrückt“
Er sagt: „Sie hat in mein Handy geschaut und die Nachricht einer anderen Frau gesehen. Sie ist auf mich losgegangen, hat mit gekratzt und beschimpft. Ich habe mich gewehrt und sie mit der flachen Hand weggedrückt. Dann habe ich ein paar Sachen in der Bude und ihr Handy zerstört.“
„Bin über das Regal gestolpert“
Sie sagt: „Er hat mit Gegenständen geschmissen. Es kam zu einem Gerangel. Ich bin über ein kaputtes Metallregal gestolpert und habe mir weh getan. Er war aggressiv. Aber ich habe es nicht als Bedrohung empfunden. Die Verletzungen stammten sicher nicht von einem Schlag.“
Zwei Freisprüche und bedingte Haft
Das Urteil – Freisprüche wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung, drei Monate bedingt wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Sachbeschädigung plus Alkoholtherapie, Antigewalttraining und Bewährungshilfe – nimmt der Mann dankend an.
Bevor die Ex den Saal verlässt, ruft er ihr nach: „Es tut mir alles so leid! Ich würde dich nie schlagen! Ich liebe dich immer noch!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.