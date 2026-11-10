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Zwei Freisprüche

Und auf (k)einen Schlag folgt die Liebeserklärung

Burgenland
10.11.2026 07:00
Rechtsanwalt Florian Astl vertrat die Interessen des Angeklagten mit Erfolg. Schläge und ...
Rechtsanwalt Florian Astl vertrat die Interessen des Angeklagten mit Erfolg. Schläge und Drohungen wurden sogar vom vermeintlichen Opfer dementiert.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein vorbestrafter Südburgenländer soll seine Freundin (21) geschlagen und bedroht haben. Deswegen saß er sogar in U-Haft. Beim Prozess in Eisenstadt schwächte die junge Frau die Vorwürfe ab. Schuldig gesprochen wurde der 25-Jährige „nur“ wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Waffenbesitzes.

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Das Paar lebte von Oktober 2024 bis 6. Juni 2026 unter einem Dach im Südburgenland. Der 25-Jährige ist dreifach vorbestraft, in Summe sind sieben Monate und zehn Tage an Bewährung offen. Es steht also einiges auf dem Spiel beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo er sich unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung zu verantworten hat. Zu beiden Vorwürfen bekennt sich der Facharbeiter nicht schuldig.

Zwei Wochen U-Haft
An jenem Sommerabend soll er, mit zwei Litern Wein und ein paar Bier intus, seiner Freundin einen Kinnhaken verpasst, sie geschlagen und gesagt haben: „Ich mache dich fertig und werde dich zerstören.“ Dies gab die 21-Jährige jedenfalls bei der Polizei zu Protokoll. Nach der Anzeige wurde der vermeintliche Täter in die U-Haft verfrachtet, die er nach zwei Wochen verlassen durfte.

Job wegen Prozess verloren
Ein weiterer Anklagepunkt: Nach der Rauferei verließ er die Wohnung, ging zum Parkplatz vor dem Spar und schoss mit einer Schreckschusspistole ein paar Mal in die Luft. Wie er auf diese Idee gekommen sei, wissend, dass er keine Waffen mit sich führen darf? „Ich habe sie gekauft, weil ich feiern wollte. Denn privat und in der Arbeit lief alles so gut in letzter Zeit.“ Den Job ist er seit 6. November los – er wurde wegen des Prozesses entlassen. Ist er noch mit der Freundin zusammen? „Ich schätze nicht.“

Vor der Richterin schildern beide erneut ihre Version des Tathergangs.

„Mit der flachen Hand weggedrückt“
Er sagt: „Sie hat in mein Handy geschaut und die Nachricht einer anderen Frau gesehen. Sie ist auf mich losgegangen, hat mit gekratzt und beschimpft. Ich habe mich gewehrt und sie mit der flachen Hand weggedrückt. Dann habe ich ein paar Sachen in der Bude und ihr Handy zerstört.“

„Bin über das Regal gestolpert“
Sie sagt: „Er hat mit Gegenständen geschmissen. Es kam zu einem Gerangel. Ich bin über ein kaputtes Metallregal gestolpert und habe mir weh getan. Er war aggressiv. Aber ich habe es nicht als Bedrohung empfunden. Die Verletzungen stammten sicher nicht von einem Schlag.“

Zwei Freisprüche und bedingte Haft
Das Urteil – Freisprüche wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung, drei Monate bedingt wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Sachbeschädigung plus Alkoholtherapie, Antigewalttraining und Bewährungshilfe – nimmt der Mann dankend an.

Bevor die Ex den Saal verlässt, ruft er ihr nach: „Es tut mir alles so leid! Ich würde dich nie schlagen! Ich liebe dich immer noch!“

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