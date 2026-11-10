Und auf (k)einen Schlag folgt die Liebeserklärung

Job wegen Prozess verloren

Ein weiterer Anklagepunkt: Nach der Rauferei verließ er die Wohnung, ging zum Parkplatz vor dem Spar und schoss mit einer Schreckschusspistole ein paar Mal in die Luft. Wie er auf diese Idee gekommen sei, wissend, dass er keine Waffen mit sich führen darf? „Ich habe sie gekauft, weil ich feiern wollte. Denn privat und in der Arbeit lief alles so gut in letzter Zeit.“ Den Job ist er seit 6. November los – er wurde wegen des Prozesses entlassen. Ist er noch mit der Freundin zusammen? „Ich schätze nicht.“