Sicherheitsgurt riss: Große Trauer um Steirer (20)

Erst Freitagabend hatte ein 38-jähriger Lenker sein Leben verloren, nachdem er in Kirchberg an der Raab mit einem Reisebus kollidiert war. Am Samstag gab es dann den nächsten tödlichen Unfall in der Steiermark: Ein erst 20 Jahre alter Steirer aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen 23 Uhr mit dem 300 PS starken Audi seines Vaters von der B 74 in Graschach, einem Ortsteil der Gemeinde St. Martin/Sulmtal, in einer Rechtskurve abgekommen. Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen eine Betontrennwand und durchschlug ein Brückengeländer.