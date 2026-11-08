Sicherheitsgurt riss: Große Trauer um Steirer (20)

Mit dem Audi seines Vaters prallte ein junger Steirer nachts gegen ein Brückengeländer und landete in einem Bachbett. Ein Zeuge versuchte ihm zu helfen – doch es war zu spät. Bürgermeister Franz Silly ist schockiert: „Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich!“
Erst Freitagabend hatte ein 38-jähriger Lenker sein Leben verloren, nachdem er in Kirchberg an der Raab mit einem Reisebus kollidiert war. Am Samstag gab es dann den nächsten tödlichen Unfall in der Steiermark: Ein erst 20 Jahre alter Steirer aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen 23 Uhr mit dem 300 PS starken Audi seines Vaters von der B 74 in Graschach, einem Ortsteil der Gemeinde St. Martin/Sulmtal, in einer Rechtskurve abgekommen. Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen eine Betontrennwand und durchschlug ein Brückengeländer.
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