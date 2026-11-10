Jozef van Wissem: Er macht die Laute zum Popstar

Und all das ist in den 80er-Jahren passiert, weil du als ehemalige Punk-Musiker in den Niederlanden von diesem Genre gelangweilt warst?

Nein. Eher, weil ich allgemein großes geschichtliches Interesse habe. Natürlich mag ich Punk und Punk ist mein Ursprung. 1979, da war ich 16, trat ich einer Band namens Merseybeat bei und schrieb dort meinen ersten Song. Ich nahm die Gitarre in die Hand und spielte ein paar Riffs runter, was mich aber schnell langweilte. Als ich 14 war, bekam ich auch Unterricht an der Laute und daran habe ich mich damals erinnert. Also habe ich beschlossen nach New York zu gehen und dort unter einem sehr offenen Professor namens Pat O’Brien zu studieren. Er war auch Gitarrist und hatte die richtige Attitüde für mich. Er hat mir früh erklärt, dass ich als Lautenspieler nur dann Geld lukrieren würde, wenn ich meine eigenen Songs schriebe. Kein europäischer Musiklehrer hätte mir das jemals nähergebracht. All das verdanke ich nur der Offenheit Amerikas. Da eröffnete sich eine ganz neue Welt für mich – und jetzt sitzen wir hier.