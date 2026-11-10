Jozef van Wissem: Er macht die Laute zum Popstar

Jozef van Wissem startete seine Karriere im Punk, lernte danach die Kunst des Lautespielens und nahm sich schon in den 80ern vor, das als uncool geltende Instrument in die Populärmusik zu transferieren. Mittlerweile kreiert er nicht nur Alben mit Regie-Ass Jim Jarmusch, sondern ist auch im Filmgeschäft begehrt. Am Rande seines Wien-Konzert im Favoritner Das Lot trafen wir den 63-jährigen Vollblutmusiker, um uns näher in die Welt des Zupfinstruments mitnehmen zu lassen.
„Krone“: Jozef, du hast unlängst im kleinen Das Lot in Wien-Favoriten ein Konzert mit deiner Laute gespielt. In Wien warst du schon oft zu Gast, erinnerst du dich auch an bestimmte Plätze?
Jozef van Wissem: An die seltsamen, schrägen. Wenn etwas anders als üblich ist, dann bleibt es mir in Erinnerung. Ich habe ein Langzeitgedächtnis und je ferner etwas ist, umso eher wird es mir dann später wieder gewahr.
Dieser Tage hast du gleich zwei neue Alben veröffentlicht. „Bocca di Lupo“ und „Mouth Of The Wolf”. Aufgenommen wurden meines Wissens beide in Bologna – kannst du mir darüber erzählen?
Jim Jarmusch und ich haben in New York und in Chicago an den Ideen gefeilt und nebenbei beschlossen, ein paar Konzerte in Europa zu spielen. Dazwischen fand das Filmfestival statt und dort wurde Jims Film „Only Lovers Left Alive“ gezeigt, also sind wir dorthin und haben uns eine Woche lang ein Studio gemietet, die wir gut genützt haben. Wir hatten schon ein paar Shows in den Knochen und waren somit bereit, die Lieder aufzunehmen. Im Studio haben wir dann ein paar Details dazugefügt und improvisiert. Es war eine sehr intensive Zeit, aber sie hat uns den Horizont für viele neue Ideen geöffnet.
Wie unterscheiden sich diese beiden Alben voneinander?
Auf „Bocca di Lupo“ gibt es eher kürzere Stücke, die von der Laute getragen sind und wir haben eine neue Version von „Only Lovers Left Alive“ eingespielt. Nachdem wir diese Aufnahmen eingespielt haben, haben wir die Gitarren an die Verstärker angestöpselt und ließen unserer Kreativität freien Lauf. Daraus entstanden zwei Songs, die sehr viel Drone-Atmosphäre atmen und wie Klassikstücke aufgebaut sind. Am Ende hat sich alles ganz natürlich zusammengefügt.
Wolltet ihr auch mal ein Doppelalbum daraus machen?
Nein, die zwei Alben sollten immer jeweils für sich stehen. Wenn du Musik von La Monte Young oder The Velvet Underground magst, dann bist du hier schon ganz richtig. Auch sie haben auf lange Stücke gesetzt, die das Interesse bei Hörern wecken. Lange Stücke haben eine ganz andere Qualität.
Macht es einen Unterschied, wo ihr Alben aufnehmt? Ob das jetzt in Bologna oder anderswo ist?
Das macht sogar einen riesengroßen Unterschied. Ich liebe Italien vor allem im Sommer, aber Bologna ist noch einmal eine eigene Welt. Ich mag einfach die Architektur und die Geschichte. Das ist unweigerlich etwas ganz anderes als in New York. Ich fand es spannend zu sehen, dass wir mit jedem Studiotag immer besser wurden. Dass wir zusammen noch immer so viel Verbesserung und Progressivität erleben, ist wirklich großartig. Wir bleiben offen für Neues.
Das zuvor erwähnte „Only Lovers Left Alive” wurde neu eingespielt – worauf habt ihr dabei Wert gelegt?
Es ist einfach ein Update. Jim hatte eine gegenwirkende Melodie, die gut zum Original gepasst hat – also haben wir noch einmal neu aufgenommen.
Auf dem Song „Never Like You Said” hört man die großartige Courtney Barnett singen. Wie seid ihr mit ihr in Kontakt gekommen?
Das hat Jim in die Wege geleitet. Wir haben im Studio lange hin und her überlegt, wer diesen Song bestmöglich hätte singen können. Es geht um einen Typen, der sich die ganze Zeit über die Frau beschwert und sie wehrt sich dagegen, indem sie ihn nachäfft. Dazu brauchten wir eine starke, selbstbewusste Frauenstimme und Courtney fand die Idee auch großartig.
Welche Bedeutungsebenen stecken hinter den beiden Albentitel?
„Bocca di Lupo“ hieß die Straße, in der das Studio war, in dem wir aufgenommen haben. „Mouth Of The Wolf“ ist die wortwörtliche Übersetzung davon ins Englische, das hat Jim gut gefallen, weshalb das zweite Album diesen Namen bekam, weil beide zusammengehören. Es heißt so viel wie „Alles Gute“ – das sagen sich Musiker immer vor Auftritten oder Studiobesuchen.
Habt ihr mit den beiden Alben auch bestimmte Ziele, die ihr erreichen wollt oder ging es darum, die Kreativität rauszulassen?
Ziele gibt es keine, die Alben sind uns so passiert. Die Leute sollen sich auch selbst ihren Reim darauf machen, was in der Musik passiert oder wofür sie steht. Ich gebe meinen Stempel rauf und lasse das Produkt dann gehen. Die Meinungen der Menschen sind sowieso immer andere als meine eigene. Insofern muss man ein Projekt auch nicht immer bis ins letzte Detail erklären.
Jim und du arbeiten mittlerweile schon einige Jahrzehnte zusammen. Inwiefern funktioniert diese Kreativpartnerschaft über eine so lange Zeit? Was ist das magische Band zwischen euch?
Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Wir sind bei der Musik sehr konform und auf einer Linie, mögen dieselben Sachen. Wir hören gerne Metal und haben eine Vorliebe für lange, experimentelle Songs. Auch die Klassik ist uns nicht so fern. Wenn diese Parameter von außen grundsätzlich passen, dann geht die Arbeit meist wie von selbst voran.
Ich kann mir vorstellen, dass Freunde von klassischer Musik mit deiner experimentellen Art und Weise, die Laute zu spielen, so ihre Probleme haben, mit diesem Songmaterial mitzukommen. Fällt es gewissen Menschen schwer, in deine Musik zu kommen?
Was die Laute angeht, hast du sicher recht. Mittlerweile ist es so weit, dass viele Menschen die Laute als eigenständiges Instrument wahrnehmen und nicht etwa nur als begleitendes Hintergrundgedudel einer neuen „Robin Hood“-Produktion. Als ich begann dieses Instrument zu spielen, sah die Welt noch ganz anders aus. Da war ich der Dorftrottel und keiner nahm mich ernst. Mittlerweile ist es anders, also irgendwas muss ich richtig gemacht haben.
Um zu dieser Akzeptanz zu kommen, musstest du aber viele imaginäre Grenzen übertreten und dich mühsam etablieren?
Es hat gedauert und Geduld gehört nicht zu meinen größten Stärken.
Du bist aber derjenige, der die Laute zu einem coolen Instrument gemacht hat, wenn auch nur im Underground und experimentelleren Rock-Bereich.
Das mag sein, ich wollte sie von ihrem Ruf emanzipieren und sie zu einem ernsthaften Instrument machen. Mehr Menschen sollten sie kennen und wissen, wie sie klingt und dafür war es unerlässlich, sie in die große weite Welt der Populärmusik zu bringen. Ansonsten siehst du sie nur in Museen oder als Unterrichtsmaterial an Universitäten, wenn du Musik studierst. Mein Ziel war es, sie aus diesen engen Grenzen zu befreien.
Und all das ist in den 80er-Jahren passiert, weil du als ehemalige Punk-Musiker in den Niederlanden von diesem Genre gelangweilt warst?
Nein. Eher, weil ich allgemein großes geschichtliches Interesse habe. Natürlich mag ich Punk und Punk ist mein Ursprung. 1979, da war ich 16, trat ich einer Band namens Merseybeat bei und schrieb dort meinen ersten Song. Ich nahm die Gitarre in die Hand und spielte ein paar Riffs runter, was mich aber schnell langweilte. Als ich 14 war, bekam ich auch Unterricht an der Laute und daran habe ich mich damals erinnert. Also habe ich beschlossen nach New York zu gehen und dort unter einem sehr offenen Professor namens Pat O’Brien zu studieren. Er war auch Gitarrist und hatte die richtige Attitüde für mich. Er hat mir früh erklärt, dass ich als Lautenspieler nur dann Geld lukrieren würde, wenn ich meine eigenen Songs schriebe. Kein europäischer Musiklehrer hätte mir das jemals nähergebracht. All das verdanke ich nur der Offenheit Amerikas. Da eröffnete sich eine ganz neue Welt für mich – und jetzt sitzen wir hier.
Du hast sehr lange in New York gelebt, aber aktuell nicht mehr, ist das korrekt?
Das ist richtig. Die Welt ist heute eine andere, ich fühle mich dort nicht mehr so wohl wie früher. Ich verbringe heute die meiste Zeit in Europa, weil ich dort die meisten Aufträge und Konzerte habe. Ein Musiker ist immer dort daheim, wo die Arbeit auf ihn wartet. In meinem Fall gerade hauptsächlich in Warschau und Mitteleuropa. Ich bin ein bisschen Nomade, der verschiedene Ecken hat, wo er leben kann. Die Arbeit trägt mich weiter.
Das macht deine Zunft aus. Neue Kulturen kennenlernen, reisen, dazulernen.
Richtig, und genau das ging mir in den zwei schlimmen Corona-Jahren am meisten ab. Ich habe die Gespräche und die gemeinschaftlichen Erlebnisse mit anderen Menschen vermisst. Mich auch mit Fans und Zuhörern nach Konzerten zu unterhalten. Gott sei Dank ist das alles wieder zurück.
Gab es ein besonderes Schlüsselerlebnis, das dafür sorgte, dass du wieder raus aus den USA wolltest?
In erster Linie lag es wirklich an der Arbeit und in Europa gibt es für mich diesbezüglich viel mehr Möglichkeiten. Mein Lehrer sagte mir immer, das Leben ist das, was passiert, während du Pläne schmiedest. Ein abgedroschener Spruch, aber er stimmt. In New York war ich unlängst auch wieder lange, wir haben dort im Großraum auch getourt. Die Dinge ändern sich schnell und ich stelle mich darauf ein.
Wenn man sich deine Diskografie so ansieht, dann könnte man dich ruhigen Gewissens als Workaholic bezeichnen …
Gar nicht so, ich habe nur einen sehr festgelegten Rhythmus, dem ich folge. Ich sehe meine Alben als Zeitdokumente und immer dann, wenn ich an einem neuen Album schreibe, geschieht das prinzipiell zur selben Zeit, in einer speziellen Periode, die meist an die zwei Monate dauernd. Aus einem mir nicht erklärbaren Grund ist das besonders häufig rund um Ostern der Fall.
Vielleicht bist du ein riesiger Fan von Ostern und dadurch schalten sich unbewusst die Kreativzellen ein?
Wer weiß? Eine gewisse Magie hat es in jedem Fall. Wenn die Welt um dich herum still ist und du deiner eigenen Kreativität lauschen kannst – das ist der Idealfall. Ich kann aber nur schreiben, wenn ich komplett leer bin. Ich muss ausgepresst sein, das letzte Projekt darf sich nicht mehr in mir befinden - dann überkommt mich die Muse von Neuem.
Dafür würde sich die Weihnachtszeit wahrscheinlich auch relativ gut eignen …
Gut möglich. Das hat sich zumindest bislang noch nicht ergeben.
Es ist interessant, dass der Prozess des Songschreibens für dich doch so eine spezielle Magie zu haben scheint, es aber andererseits doch immer Deadlines gibt und du sehr pünktlich ablieferst. Man könnte das auch als Widerspruch deuten?
Wenn ich Texte schreibe, dann weiß ich nicht, woher mir die Buchstaben und Wörter zufliegen. Erst wenn das Album fertiggestellt und im Handel erhältlich ist, beginne ich meine eigenen Inhalte zu verstehen. Spätestens nach einem Jahr weiß ich, worum es geht, aber das ist nicht schlimm, denn die Hörer interpretieren sowieso ihre Geschichten rein. Man muss spontan sein und seinen Instinkten vertrauen, dann geht immer etwas weiter. Der kreative Schwung ist aber nicht planbar.
Fans gehen bei ihren Lieblingskünstlern immer gerne zurück und rufen sich Dinge von früher in Erinnerung. Als Musiker ist man zukunftsgerichtet und will weiterkommen. Geht sich diese Diskrepanz für dich aus?
Ich denke da nicht viel darüber nach, aber tendiere dazu, live neuere Sachen zu spielen. So bleiben auch die Shows spannend und die Leute kriegen immer anderes zu hören. Aber man muss auf sein Publikum achten und deshalb will ich es ihm nicht zu schwierig machen.
Es gibt unglaublich viele Leute, die Heavy Metal hören und gleichzeitig deiner Lauten-Musik lauschen. Was ist deines Wissens nach der Grund dafür?
Ich habe keinen blassen Dunst. (lacht) Vielleicht wegen meiner langen Haare und der schwarzen Kleidung? Außerdem verwende ich auf der Bühne viel Raucheffekte und die ist man von Metalshows gewohnt. Vielleicht ist da auch was in den Riffs oder in der Art und Weise, wie ich schreibe und wie meine Songs aufgebaut sind. Ich höre selbst gerne Metal, habe aber keine große Ahnung davon. Es ist aber schön, wenn meine Musik den Metal-Leuten gefällt.
Deine Musik ist auch sehr cinematisch, du arbeitest nicht umsonst sehr viel mit und in dieser Branche. Ist deine Musik auch auf Vorstellungen und Bildern aufgebaut?
Das kommt mit der jeweiligen Gegend. Wenn ich instrumentale Musik schreibe, dann folgt sie immer einer gewissen Vorstellung, aber die Interpretation obliegt ganz den Hörern. Ich arbeite immer wieder für Soundtracks, zuletzt etwa für Joaquin Pujol und seinen Film „Màquina“. Das ist eine Dokumentation über einen alkoholkranken Vater, inszeniert von seinem Sohn. Sie sind in die Wüste gefahren und haben mit Drogen und Medizin experimentiert, um vom Alkohol loszukommen. Ich habe eine zarte Laute in diese Doku gemischt – da hat sich die Musik dazu fast wie von selbst geschrieben.
Zwei verschiedene Welten. Einerseits ein fertiges Filmprodukt, auf dass du die Musik schreibst. Und andererseits deine eigene Musik, die aus dem Nichts entsteht.
Wenn ich Musik für Filme schreibe, sehe ich die Filme aber vorher nie - auch keine ersten Bilder davon. Ich kenne die Handlung und komponiere für den Regisseur. Wenn ich schon vorher die Bilder sehe, dann reagiere ich nur mehr, aber in der Musik muss man agieren. Ansonsten ist es nicht interessant und langweilt mich schnell. Die Musik ist eine Schicht, das Bild ist eine Schicht. Dann legt man alles übereinander und es entsteht ein großes Ganzes.
Wie wird dein Jahr 2027 aussehen? Kannst du das schon ungefähr sagen?
Ich werde jedenfalls noch mehr Konzerte für mein schon früher in diesem Jahr erschienenes Album „This Is My Blood“ spielen. Darauf hört man eine ganz besondere Laute, die man auf zwei Meter Spannweite entfalten kann. Ein ziemliches Heavy-Metal-Instrument, denn es ist schwarz und trägt meine Initialen. Das wird dann die Tour für die Metal-Fans. (lacht)
Wie viele Lauten besitzt du?
Aktuell sind es sieben Stück, sie sind überall verteilt. Ich habe drei Renaissance-Lauten, die eher für fröhliche Klänge sorgen und damit nicht so oft bei mir im Einsatz sind. Dann habe ich eine Barock-Laute für die melancholischen und düsteren Sounds, die liebe ich innig. Aber man muss sie alle konstant reparieren und pflegen. Es ist nicht immer leicht mit ihnen, aber es lohnt sich.
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