Coach attackiert Gegner mit Kopfstoß und sieht Rot

Zu einem Eklat ist es im FA-Cup-Spiel zwischen Oldham Athletic und Sheffield Wednesday gekommen. Micky Mellon, der Trainer der Hausherren, flog in der 84. Minute mit Rot vom Platz. Zuvor hatte er einen gegnerischen Spieler attackiert.
Videos auf X und Co. zeigen, wie Mellon auf Sheffields Mittelfeldspieler Callum Slattery zumarschiert, diesen packt und mit der Stirn rammt. Der 27-Jährige geht zu Boden, ehe es zu einer heftigen Auseinandersetzung der beiden Mannschaften kommt.
Für Mellon hatte die Aktion eine Rote Karte sowie eine Sperre für drei Spiele zur Folge. Freuen durfte sich der Rüpel-Trainer hingegen über einen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Sheffield Wednesday.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.