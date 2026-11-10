Dutzende Tote bei Explosion in Stahlwerk in Türkei

Opposition fordert Aufklärung

Die Oppositionspartei DEM bezeichnete den Vorfall als „inakzeptabel“. Die Ursachen der Explosion sowie „jegliche Fahrlässigkeit und jegliche Versäumnisse bei der Aufsicht müssen vollkommen transparent aufgeklärt werden, und kein Verantwortlicher darf ungestraft bleiben“, forderte DEM. Arbeitnehmerverbände beklagen, dass es in dem Werk seit langem Sicherheitsprobleme gebe.

Laut Berichten der Zeitung „Evrensel“ waren in den vergangenen zehn Jahren mindestens elf Arbeiter bei der Arbeit in der Fabrik in Aliaga ums Leben gekommen.