„Wie ein Erdbeben“
Dutzende Tote bei Explosion in Stahlwerk in Türkei
Tödliches Unglück in einem Stahlwerk im Westen der Türkei: Bei einer Explosion sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt.
Was geschehen war, gab der 52-jährige Arbeiter Yasin Cetiner zu Protokoll. Er berichtet, dass ein Kran einen riesigen Behälter mit geschmolzenem Stahl fallen gelassen hatte: „Das Kranseil ist gerissen, und infolgedessen sind etwa 120 Tonnen flüssiger Stahl auf den Ofen gefallen“, sagte der Augenzeuge. Da sich im Inneren des Ofens wassergekühlte Paneele befinden, „hat der flüssige Stahl beim Kontakt mit dem Wasser darunter eine Wasserstoffexplosion ausgelöst“. Ein weiterer Augenzeuge sagte, der Unfall habe sich wie ein „Erdbeben“ angefühlt.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, es müsse nun geklärt werden, wie es zu diesem „tragischen Vorfall“ habe kommen können und „ob Fahrlässigkeit vorlag“.
Opposition fordert Aufklärung
Die Oppositionspartei DEM bezeichnete den Vorfall als „inakzeptabel“. Die Ursachen der Explosion sowie „jegliche Fahrlässigkeit und jegliche Versäumnisse bei der Aufsicht müssen vollkommen transparent aufgeklärt werden, und kein Verantwortlicher darf ungestraft bleiben“, forderte DEM. Arbeitnehmerverbände beklagen, dass es in dem Werk seit langem Sicherheitsprobleme gebe.
Laut Berichten der Zeitung „Evrensel“ waren in den vergangenen zehn Jahren mindestens elf Arbeiter bei der Arbeit in der Fabrik in Aliaga ums Leben gekommen.
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