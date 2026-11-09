Paris wirft Iran Cyberangriffe auf Kühlanlagen vor

Bei dem Cyberangriff wurde die Temperatur in Kühlgeräten von etwa 700 Supermärkten erhöht, wodurch die Lebensmittel darin verdorben wurden. Vor Kurzem wurden erneut Kühlanlagen in europäischen Supermärkten angegriffen – es standen Geschäfte in Belgien, Luxemburg und Schweden im Visier der Täter. Auch die Schweiz geriet vor wenigen Tagen ins Visier der Cyberkriminellen.