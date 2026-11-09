Paris wirft Iran Cyberangriffe auf Kühlanlagen vor

Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Frankreich im Oktober verantwortlich gemacht. „Dies war ein Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität“, sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Montag in Paris.
„Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet“, so Barrot. „Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt“, fügte er hinzu.
Laut CNN erklärte die Strafverfolgungsbehörde, dass der Verdacht durch „die Verwendung von Farsi [Persisch] und von IP-Adressen, die auf Geräte im Iran hinweisen“, erhärtet werde.
Paris fordert nun „Vergeltungsmaßnahmen auf europäischer Ebene“ – der Iran soll also mit Sanktionen belegt werden. Der iranischen Botschafter in Frankreich wurde zudem einbestellt.
Bei dem Cyberangriff wurde die Temperatur in Kühlgeräten von etwa 700 Supermärkten erhöht, wodurch die Lebensmittel darin verdorben wurden. Vor Kurzem wurden erneut Kühlanlagen in europäischen Supermärkten angegriffen – es standen Geschäfte in Belgien, Luxemburg und Schweden im Visier der Täter. Auch die Schweiz geriet vor wenigen Tagen ins Visier der Cyberkriminellen.
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