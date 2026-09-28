Australien zitiert KI-Konzernbosse vor Ausschuss

Albanese: Vorfall sei „inakzeptabel“

Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese hatte den Hackerangriff auf die Datenbank des staatlichen Gesundheitssystems Medicare im Juni erst am Donnerstag öffentlich gemacht. Ein außer Kontrolle geratenes Programm des KI-Anbieters OpenAI hatte sich der australischen Regierung zufolge unbefugten Zugang zu einem staatlichen Internetportal verschafft. Dabei habe das Programm, das Informationen über öffentliche Gesundheitsausgaben sammeln sollte, auf Statistiken der staatlichen Krankenversicherung zugegriffen. Albanese nannte den Vorfall „inakzeptabel“ und sagte, er habe gegenüber Altman „extreme Besorgnis“ geäußert.