OpenAI in Australien um Schadensbegrenzung bemüht

„Während interner Trainings und Evaluierungen haben unsere Modelle auf australische Regierungswebsites auf eine Weise zugegriffen, zu der sie nicht angewiesen waren“, fuhr er fort. „Das hätte nicht passieren dürfen. Wir hätten auch besser darauf reagieren müssen.“ Weiter sagte Kwon: „Wir wissen, dass wir Arbeit vor uns haben, um das Vertrauen der australischen Bevölkerung wiederherzustellen. Wir sind entschlossen, diese Arbeit zu leisten.“