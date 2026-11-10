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Arnie schickt Fans auf Schnitzeljagd durch Wien

Adabei Österreich
10.11.2026 06:00
(Bild: Clay Enos)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

In „The Man with the Bag“ (Prime Video) schlüpft Arnold Schwarzenegger ab 2. Dezember in die Rolle des Weihnachtsmannes. Seinen heimischen Fans hat der Hollywoodstar auch ein paar Geschenke mitgebracht – in Form einer Schnitzeljagd durch Wien, die noch dazu einem guten Zweck dient. Los geht es am 18. November...

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Weihnachten naht in großen Schritten und Arnold Schwarzenegger ist auch schon in Stimmung, was mitunter seiner nächsten Rolle geschuldet ist. In „The Man with the Bag“, der am 2. Dezember auf Prime Video erscheint, schlüpft Arnold Schwarzenegger in die Rolle des Weihnachtsmanns, dessen magischer Geschenkesack gestohlen wird. Gemeinsam mit einem Meisterdieb, gespielt von „Reacher“-Star Alan Ritchson, versucht er, den Sack zurückzuholen und Weihnachten zu retten, damit an Weihnachten niemand leer ausgeht.

„Nicht jammern, sondern tun!“

Und obwohl hierzulande eher das Christkind in Empfang genommen wird, lässt Arnie seine heimischen Fans trotzdem nicht leer ausgehen und dreht den Spieß um. Unter dem Motto „Findet Arnolds Tasche!“ werden an drei verschiedenen Orten in Wien Taschen voller Überraschungen aus der „Pump for the Planet“-Kollektion versteckt. Damit will er spielerisch auf seine gleichnamige Umweltkampagne aufmerksam machen – mit einer Schnitzeljagd durch die Bundeshauptstadt. „Ich sage immer: Hör auf zu jammern und fang an, etwas zu tun! Das gilt beim Training genauso wie beim Umweltschutz. Mit Pump for the Planet wollen wir Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden. Und wer sagt eigentlich, dass man dabei keinen Spaß haben darf?“, so Arnie.

Arnie verschenkt Überraschungen aus der „Pump for the Planet“-Kollektion.
Arnie verschenkt Überraschungen aus der „Pump for the Planet“-Kollektion.(Bild: Schwarzenegger Climate Initiative)

Erste Hinweise ab 18. November

„Arnold hat schon immer ein Talent dafür gehabt, ernste Themen mit einer ordentlichen Portion Humor zu verbinden. Genau diesen Gedanken greifen wir mit unserer Schatzsuche auf: Wir wollen nicht nur für Spaß und Spannung sorgen, sondern auf spielerische Weise auch auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen“, erklärt Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Los geht es am 18. November: Der erste Hinweis auf das Versteck wird im kostenlosen „Pump for the Planet“-Newsletter veröffentlicht. Wer mitmachen möchte, kann sich dafür hier anmelden. Weitere Hinweise folgen in den kommenden Wochen.

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