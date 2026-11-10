Arnie schickt Fans auf Schnitzeljagd durch Wien

„Arnold hat schon immer ein Talent dafür gehabt, ernste Themen mit einer ordentlichen Portion Humor zu verbinden. Genau diesen Gedanken greifen wir mit unserer Schatzsuche auf: Wir wollen nicht nur für Spaß und Spannung sorgen, sondern auf spielerische Weise auch auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen“, erklärt Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Los geht es am 18. November: Der erste Hinweis auf das Versteck wird im kostenlosen „Pump for the Planet“-Newsletter veröffentlicht. Wer mitmachen möchte, kann sich dafür hier anmelden. Weitere Hinweise folgen in den kommenden Wochen.