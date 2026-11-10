Ersatzgeschwächte Raptors unterliegen Memphis

Jakob Pöltl und die stark ersatzgeschwächten Toronto Raptors haben am Montagabend (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die fünfte Niederlage im zehnten Saisonspiel hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren gegen die Memphis Grizzlies 102:118. Der 31-jährige Center aus Wien zeigte mit 18 Punkten, acht Rebounds, zwei Assists, einem Steal sowie einer Saisonbestleistung von vier Blocks auf. Er war 30:56 Minuten im Einsatz.
Toronto musste wie schon zuletzt in Milwaukee neben Kawhi Leonard auch auf die ebenfalls verletzten Scottie Barnes und Immanuel Quickley verzichten. Hinzu kam der krankheitsbedingte Ausfall von Collin Murray-Boyles. Pöltl und die verbliebenen Raptors bewiesen Kampfgeist pur und ließen sich trotz Personalmangels nie wirklich abschütteln. So blieb die Partie bis Mitte des Schlussviertel offen, ehe die Grizzlies nach zuletzt drei Niederlagen jubelten.
Österreichs NBA-Pionier übertraf mit seinem dritten Treffer aus dem Spiel die Marke von 3.000 erzielten Punkten im Dress der Raptors. Pöltl hält nun bei 3.013 Zählern für die Kanadier. Am Mittwoch trifft Toronto auf die Boston Celtics, die am Vortag noch bei den Philadelphia 76ers gastieren.
Zehnter Saisonsieg der Lakers
Die Los Angeles Lakers feierten bei den Atlanta Hawks mit 124:114 als erstes Team den zehnten Saisonsieg. Liga-Topscorer Luka Doncic erzielte 32 Punkte. Die Denver Nuggets mussten sich bei den Houston Rockets trotz 38 Zählern von Jamal Murray 100:110 geschlagen geben. Kevin Durant führte die Heimischen mit 23 Punkten an. Die San Antonio Spurs ließen den Phoenix Suns keine Chance und gewannen in Arizona 122:96. Victor Wembanyama verbuchte beim neunten Sieg hintereinander 40 Zähler, elf Rebounds und acht Blocks in 25:21 Minuten auf dem Parkett.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.