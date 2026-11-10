Ersatzgeschwächte Raptors unterliegen Memphis

Toronto musste wie schon zuletzt in Milwaukee neben Kawhi Leonard auch auf die ebenfalls verletzten Scottie Barnes und Immanuel Quickley verzichten. Hinzu kam der krankheitsbedingte Ausfall von Collin Murray-Boyles. Pöltl und die verbliebenen Raptors bewiesen Kampfgeist pur und ließen sich trotz Personalmangels nie wirklich abschütteln. So blieb die Partie bis Mitte des Schlussviertel offen, ehe die Grizzlies nach zuletzt drei Niederlagen jubelten.