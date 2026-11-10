Frau (24) getötet: „Hatte so einen Hass auf sie!“

Opfer wollte kleine Schwester schützen

Schon länger schwelte ein Streit zwischen der 24-Jährigen und dem Steirer. Die junge Albanerin soll nämlich eine Flirterei des Schwagers mit ihrer kleinen, 14-jährigen Schwester unterbunden haben. Sie wollte das Mädchen beschützen. Etwas, dass der Steirer mit augenscheinlich narzisstischen Zügen offenbar nicht auf sich sitzen lassen wollte. Ohnehin soll er in allen Lebenslagen keinerlei Widerworte geduldet haben. Schon gar nicht in der Familie.