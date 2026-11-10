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Verdächtiger geständig

Frau (24) getötet: „Hatte so einen Hass auf sie!“

Steiermark
10.11.2026 07:00
Wochenlang legten Freunde vor der Wohnung der Toten Blumen nieder, entzündeten Kerzen und ...
Wochenlang legten Freunde vor der Wohnung der Toten Blumen nieder, entzündeten Kerzen und schmückten den Tatort mit Einhörnern, die die 24-Jährige liebte.(Bild: Stockner Eva)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Anfang September erschlug ein Steirer in Graz die Freundin seines Bruders. Von Beginn an war der Tatverdächtige voll geständig. „Ich hatte so einen Hass auf sie“, erklärte er emotionslos. Hinweise für eine Unzurechnungsfähigkeit gibt es nicht. Aber offenbar ist der 23-Jährige aufgrund einer möglichen psychischen Störung extrem gefährlich.

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Die unfassbare Bluttat im Herzen von Graz sorgte weit über die Landesgrenzen hinaus für Entsetzen: Mit einem Hammer bewaffnet drang der 23-jährige Tatverdächtige am 3. September am Bischofsplatz über ein Fenster in die Wohnung seines Bruders und dessen Freundin (24) ein. Getrieben von purem Hass, wie er selbst gestand.

Opfer wollte kleine Schwester schützen
Schon länger schwelte ein Streit zwischen der 24-Jährigen und dem Steirer. Die junge Albanerin soll nämlich eine Flirterei des Schwagers mit ihrer kleinen, 14-jährigen Schwester unterbunden haben. Sie wollte das Mädchen beschützen. Etwas, dass der Steirer mit augenscheinlich narzisstischen Zügen offenbar nicht auf sich sitzen lassen wollte. Ohnehin soll er in allen Lebenslagen keinerlei Widerworte geduldet haben. Schon gar nicht in der Familie.

Hinter dieser Tür geschah die fürchterlich brutale Tat.
Hinter dieser Tür geschah die fürchterlich brutale Tat.(Bild: Baumgartner)

In ihrer Panik vor dem Gewalttäter verbarrikadierte sich die 24-Jährige im Schlafzimmer, doch der Rasende schlug mit dem Hammer gegen die Tür bis er durch ein Loch ins Zimmer gelangen konnte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, ehe der Gewalttäter immer wieder auf die junge Frau mit dem Werkzeug einschlug. Irgendwann rührte sie sich nicht mehr.

Täter zeigt keine Reue
Noch im Stiegenhaus wurde der 23-Jährige blutüberströmt von der Polizei festgenommen, nachdem offenbar der Freund des Opfers Alarm beschlagen hatte. Der Verdächtigte sitzt jetzt in der Justizanstalt Jakomini in U-Haft. Er hat die Tat emotionslos gestanden. Von Reue fehlt jede Spur.

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Ein Gutachten soll jetzt Aufschluss über eine mögliche psychische Störung geben. Es muss zudem abgeklärt werden, wie gefährlich der Mann zukünftig für sein Umfeld ist und ob er wieder ähnliche Gewalttaten begehen könnte. „Hinweise auf eine Unzurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt bestehen aktuell nicht“, sagt Staatsanwaltschaftssprecher Christian Kroschl auf „Krone“-Anfrage. Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

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