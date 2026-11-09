KI-Gigant stürzt ab – Österreichs Anleger zittern

Trump stärkt dem Konzernchef den Rücken

Auch politisch schlägt die Affäre hohe Wellen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Huang als anständigen Mann, der hervorragende Arbeit für die Vereinigten Staaten geleistet habe. Mit ihm über die Vorwürfe gesprochen habe er allerdings nicht. Brisant ist, dass Trump laut einem Bericht der „New York Times“ bereits vor rund einem Jahr über Erkenntnisse der US-Geheimdienste informiert worden sein soll. Damals habe er jedoch nichts unternommen.