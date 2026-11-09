KI-Gigant stürzt ab – Österreichs Anleger zittern

Ein Börsenbeben erschüttert den KI-Giganten Nvidia – und dürfte auch zahlreiche österreichische Anleger treffen. Zum Handelsstart am Montag krachte die Aktie zeitweise um mehr als sieben Prozent nach unten. Innerhalb eines Monats summiert sich das Minus bereits auf rund 19 Prozent. Besonders brisant: Nvidia ist laut einer aktuellen Depot-Auswertung jene Aktie, die bei österreichischen Privatanlegern nach Wert ganz vorne liegt. Auslöser des jüngsten Kursrutsches ist eine Spionageaffäre, die mittlerweile sogar US-Präsident Donald Trump beschäftigt.
Der Absturz hat gewaltige Dimensionen. Allein am Montag verlor Nvidia in Frankfurt zeitweise mehr als sechs Prozent. Dadurch schmolz der Börsenwert des Konzerns um rund 270 Milliarden Dollar (etwa 242 Milliarden Euro). Das Unternehmen war zuletzt rund 4,5 Billionen Dollar (etwa 4,03 Billionen Euro) wert.
Hunderte Milliarden Dollar an Börsenwert weg
Für heimische Anleger ist die Entwicklung besonders relevant. Denn Nvidia steht nach einer Auswertung der österreichischen Depots bei Flatex wertmäßig auf Platz eins – noch vor dem Google-Mutterkonzern Alphabet und Microsoft. Die drei US-Technologieriesen sind damit die größten Aktienpositionen heimischer Privatanleger. Sieben der zehn wertmäßig größten Positionen entfallen auf Technologie- und Wachstumsunternehmen.
Wie viel einzelne Österreicher durch den Kursrutsch verlieren, hängt natürlich davon ab, wie viele Nvidia-Aktien sie besitzen. Klar ist aber: Weil der Titel in den heimischen Depots besonders stark vertreten ist, dürfte die Talfahrt auch hierzulande spürbar sein.
Spionageverdacht um Nvidia-Chef
Hinter dem Börsenbeben steckt eine Affäre mit weitreichenden Folgen. Konzernchef Jensen Huang hat gegenüber seinen Mitarbeitern eine außereheliche Beziehung eingeräumt. Dabei soll es sich um Alice Huang handeln, eine chinesische Geschäftsfrau und frühere Führungskraft des Nvidia-Kunden Megaspeed.
Das Unternehmen mit Sitz in Singapur kaufte große Mengen an Nvidia-Chips und vermietete Rechenkapazitäten unter anderem an chinesische Kunden. US-Sicherheitsbehörden vermuten, dass dabei Exportbeschränkungen umgangen wurden. Alice Huang soll nach Erkenntnissen amerikanischer Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Eine Spionagetätigkeit ist öffentlich allerdings nicht bewiesen. China weist die Vorwürfe zurück.
Nvidia hat inzwischen eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Besonders heikel für die Börse ist die Frage, ob Huang seinen Chefposten behalten kann. Analyst Dan Ives von Yorkville Ives & Co. sieht genau darin ein Risiko für die Aktie. Huang sei für die globale Strategie des Konzerns von enormer Bedeutung. Ein möglicher Abgang könnte die Anleger daher zusätzlich verunsichern.
Trump stärkt dem Konzernchef den Rücken
Auch politisch schlägt die Affäre hohe Wellen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Huang als anständigen Mann, der hervorragende Arbeit für die Vereinigten Staaten geleistet habe. Mit ihm über die Vorwürfe gesprochen habe er allerdings nicht. Brisant ist, dass Trump laut einem Bericht der „New York Times“ bereits vor rund einem Jahr über Erkenntnisse der US-Geheimdienste informiert worden sein soll. Damals habe er jedoch nichts unternommen.
Auf die Frage, ob er seinerzeit hätte handeln müssen, antwortete der Präsident: „Nein, das glaube ich nicht.“ Damit rückt auch die amerikanische Exportpolitik gegenüber China in den Mittelpunkt. Huang hatte sich für Lockerungen bei den Beschränkungen für den Verkauf leistungsstarker KI-Chips eingesetzt. Nun könnte die Affäre neue politische und regulatorische Unsicherheiten für den Konzern schaffen.
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