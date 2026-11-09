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Laut Umfrage:

Smartphone wird zunehmend zur Geldbörse

Digital
09.11.2026 13:52
Jüngere erledigen die Bankgeschäfte zu fast 89 Prozent übers Handy, Ältere zu etwa 31 Prozent.
Jüngere erledigen die Bankgeschäfte zu fast 89 Prozent übers Handy, Ältere zu etwa 31 Prozent.(Bild: Sergey – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Handy dient längst als Fotoapparat und auch als Fernseher. Nun wird es zunehmend zur Geldbörse – auch bei Älteren. Knapp sechs von zehn Österreicherinnen und Österreichern (gut 58 Prozent) verwenden das Smartphone für Überweisungen, vor einem Jahr waren es noch etwas über 54 Prozent. 

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Das geht aus einer repräsentativen Erhebung des Marktforschers Marketagent hervor. Jüngere erledigen die Bankgeschäfte demnach zu fast 89 Prozent übers Handy, Ältere zu etwa 31 Prozent. „Dieses Wachstum von einem Jahr aufs andere kommt zum größten Teil von der älteren Generation“, hielt der CEO des virtuellen Mobilfunkanbieters ventocom, Claus Krammer, fest. Das Unternehmen hatte die Umfrage in Auftrag gegeben, um eventuelle Marktveränderungen festzustellen und seine Produkte entsprechend anzupassen.

Beim täglichen Einkauf führt die Bankomatkarte
Die alltäglichen Einkäufe werden nach wie vor am liebsten mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlt (40,5 Prozent). Dicht dahinter folgt die Barzahlung, die aber gegenüber der Vorjahresbefragung von 39,8 auf 38,7 Prozent leicht rückläufig ist. An dritter Stelle folgt das Handy, das 19,7 Prozent beim Einkaufen im Alltag am meisten nutzen – deutlich mehr als im Vorjahr (17,4 Prozent).

Auch hier zeigt sich ein massiver Unterschied zwischen Jung und Alt. Die Generation Z zahlt zu 38,5 Prozent mit dem Smartphone, bei den Babyboomern sind es lediglich 8,5 Prozent.

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Stundenlang vorm Bildschirm
Mit der zunehmenden Nutzung steigt auch die Zeit, die wir vor den Bildschirmen verbringen. Derzeit sind das im Schnitt gut dreieinhalb Stunden pro Tag – viereinhalb Stunden bei den Jüngeren, zweieinhalb bei den Älteren. Insgesamt habe man „das Smartphone immer öfter in der Hand und immer seltener am Ohr“, sagte Marketagent-Chef Thomas Schwabl.

  Messenger-Dienste wie WhatsApp haben die SMS weitgehend abgelöst. Telefoniert wird aber laut Umfrage überwiegend „klassisch“ über das Mobilfunknetz (78 Prozent). Selbst die Generation Z bevorzugt den „regulären Anruf“. „Das heißt, es trifft nicht zu, dass die Messenger-Dienste das klassische Telefongespräch ablösen“, sagte Schwabl. Das könnte zum Beispiel auch dem Komfort geschuldet sein, dass man auch Festnetznummern anrufen könne.

Erstes Handy ab zehn Jahren
Im Schnitt nutzen Kinder hierzulande ab zehn Jahren ein Handy. „Die Tendenz geht tendenziell in Richtung Verjüngung“, merkte Schwabl an. Viele Eltern setzen bereits auf Zeitlimits und sogenannte Parental-Control-Apps (Schutz-Apps) – rund 70 Prozent der Eltern mit Kindern zwischen sieben und zehn Jahren, 68 Prozent jener mit 11- bis 13-jährigen Kindern und ein Drittel der Eltern von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. „Das ist in Österreich sehr weit verbreitet – die Eltern haben lieber eine Software, als das täglich in der Familie auszudiskutieren“, erklärte der Marktforscher.

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