Smartphone wird zunehmend zur Geldbörse

Erstes Handy ab zehn Jahren

Im Schnitt nutzen Kinder hierzulande ab zehn Jahren ein Handy. „Die Tendenz geht tendenziell in Richtung Verjüngung“, merkte Schwabl an. Viele Eltern setzen bereits auf Zeitlimits und sogenannte Parental-Control-Apps (Schutz-Apps) – rund 70 Prozent der Eltern mit Kindern zwischen sieben und zehn Jahren, 68 Prozent jener mit 11- bis 13-jährigen Kindern und ein Drittel der Eltern von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. „Das ist in Österreich sehr weit verbreitet – die Eltern haben lieber eine Software, als das täglich in der Familie auszudiskutieren“, erklärte der Marktforscher.