Die Matreier spielen lieber auswärts als daheim

Im Krone-Spiel der Runde löste die SPG Oberland West den SV Matrei mit einem 4:1-Auswärtssieg an der Tabellenspitze der 1. Landesliga West ab. Bereits diese Woche kommt es in Prutz zum Rückspiel – diesmal unter ganz anderen Vorzeichen.
Das Spitzenspiel der 1. Landesliga West zwischen dem SV Matrei und der SPG Oberland West hatte einiges zu bieten: Rund 600 Zuschauer, zwei treffsichere Top-Torjäger, einen Platz, der eher einem Acker glich, hohe Intensität und ein faires Spiel auf beiden Seiten.
„Das Kuriose ist, dass wir auswärts lieber spielen als daheim“, verriet Matrei-Trainer Mario Hörtnagl. Der Rasen der Wipptaler ist von einem Pilz befallen und somit nur sehr schwer bespielbar. „Wir müssen das annehmen und können nur das beeinflussen, was wir selbst in der Hand haben“, erklärte Hörtnagl.
Bis zur 67. Minute hatte der bisherige Tabellenführer das Spiel gegen den Zweiten weitgehend im Griff. Mit dem 16. Saisontreffer brachte Ex-Westliga-Kicker Patrick Knoflach (Schwaz) die Matreier in Führung. Doch dann schlug die Stunde eines anderen ehemaligen Westliga-Torjägers: Rene Prantl (Imst) holte einen Elfer heraus und verwandelte diesen eiskalt selbst. In der 92. Minute legte Prantl noch einen zweiten Treffer nach und hält damit bei 15 Saisontoren. „Rene war ein Glücksgriff und leitet die jungen Spieler an“, freute sich Johannes Schranz, Sportlicher Leiter der SPG Oberland West. „Wir haben eine der fittesten Mannschaften in der Liga“, ergänzte Schranz.
Personalsorgen
Fit sind auch die Matreier, allerdings plagt sie derzeit eine große Personalnot. „Beim Training haben wir maximal zehn Feldspieler. Von daher wundert es mich, dass wir so gut dabei sind“, staunte Hörtnagl.
Damit liegen beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Oberland West hat aufgrund des direkten Duells die Nase vorne. Bereits diese Woche kommt es in Prutz zum Rückspiel – diesmal auf einem Platz, auf dem sich Fußball spielen lässt.
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