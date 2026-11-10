Die Matreier spielen lieber auswärts als daheim

Personalsorgen

Fit sind auch die Matreier, allerdings plagt sie derzeit eine große Personalnot. „Beim Training haben wir maximal zehn Feldspieler. Von daher wundert es mich, dass wir so gut dabei sind“, staunte Hörtnagl.

Damit liegen beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Oberland West hat aufgrund des direkten Duells die Nase vorne. Bereits diese Woche kommt es in Prutz zum Rückspiel – diesmal auf einem Platz, auf dem sich Fußball spielen lässt.