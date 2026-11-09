Hahn getötet und an Hühnerstange genagelt

Rätselhafter Fall von Tierquälerei im südoststeirischen Fladnitz: In der Nacht auf Freitag drang ein unbekannter Täter in einen Hühnerstall ein, tötete einen Hahn und nagelte das tote Tier an eine Hühnerstange. Die Polizei bittet um Hinweise.
Einen schrecklichen Fund machten Hühnerhalter am Freitag im Ortsgebiet von Fladnitz im Raabtal. Wie die Polizei mitteilt, drang in der Nacht ein unbekannter Täter in den Hühnerstall auf einem Anwesen ein, tötete einen Hahn und nagelte das tote Tier an eine Hühnerstange.
Ermittlungen laufen
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat haben. Diese soll sich zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, zugetragen haben.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter Tel. 059133/6125 entgegen.
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