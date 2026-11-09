Hahn getötet und an Hühnerstange genagelt

Einen schrecklichen Fund machten Hühnerhalter am Freitag im Ortsgebiet von Fladnitz im Raabtal. Wie die Polizei mitteilt, drang in der Nacht ein unbekannter Täter in den Hühnerstall auf einem Anwesen ein, tötete einen Hahn und nagelte das tote Tier an eine Hühnerstange.