Österreich zahlt 1 Mio. Euro für AKW Tschernobyl

Österreich stellt eine Million Euro für die Wiederherstellung der beschädigten Schutzhülle des Kernkraftwerks Tschernobyl zur Verfügung. Das teilte das Büro von Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) am Montag mit.
Eibinger-Miedl nahm in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an einer internationalen Konferenz in Paris zur Mobilisierung weiterer finanzieller Mittel für die notwendigen Wiederherstellungsmaßnahmen teil.
Ein russischer Drohnenangriff hatte den Schutzmantel des havarierten ukrainischen Kraftwerks im vergangenen Jahr beschädigt. „Das rücksichtslose und völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands gefährdet die nukleare Sicherheit und stellt eine reale Bedrohung für ganz Europa dar“, erklärte Eibinger-Miedl. „Gerade deshalb müssen wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und unsere Kräfte bündeln. Mit einer Million Euro leistet Österreich einen konkreten Beitrag zur Wiederherstellung der Schutzhülle von Tschernobyl und damit zur Sicherheit der europäischen Bevölkerung“, betonte die Finanzstaatssekretärin.
Immer wieder Kampfhandlungen auf Gelände
Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 ist das Gelände von Tschernobyl mehrmals von Kampfhandlungen betroffen gewesen. Unter anderem besetzten russische Truppen das Gebiet kurzzeitig. Wiederholt wurde die Stromversorgung der Anlage gekappt, in der sich am 26. April 1986 die bisher schwerste zivile Atomkatastrophe der Geschichte ereignete.
Die 2019 fertiggestellte Schutzhülle soll den Austritt von Radioaktivität aus dem Reaktorblock vier verhindern. Die Hülle soll außerdem den langfristigen sicheren Rückbau des ursprünglichen Sarkophags ermöglichen. Durch die Beschädigungen im Februar 2025 ist ihre Schutzfunktion erheblich beeinträchtigt. Ziel ist es, die Schutzfunktion bis Ende 2030 wiederherzustellen. Die internationale Konferenz in Paris wurde von Frankreich, der Ukraine und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gemeinsam organisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.