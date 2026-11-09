Österreich zahlt 1 Mio. Euro für AKW Tschernobyl

Ein russischer Drohnenangriff hatte den Schutzmantel des havarierten ukrainischen Kraftwerks im vergangenen Jahr beschädigt. „Das rücksichtslose und völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands gefährdet die nukleare Sicherheit und stellt eine reale Bedrohung für ganz Europa dar“, erklärte Eibinger-Miedl. „Gerade deshalb müssen wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und unsere Kräfte bündeln. Mit einer Million Euro leistet Österreich einen konkreten Beitrag zur Wiederherstellung der Schutzhülle von Tschernobyl und damit zur Sicherheit der europäischen Bevölkerung“, betonte die Finanzstaatssekretärin.