Waffe oder Klimaretter? Das sagt Infineon-Chefin

Sie stecken in Smartphones, Autos, Bankkarten und Rechenzentren – und sind dennoch für die meisten Menschen praktisch unsichtbar: Mikrochips. In einer neuen Folge von „Message Macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit Dr. Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende des Halbleiterproduzenten Infineon Österreich, darüber, wie abhängig wir von Taiwan sind, ob Europa technologisch gegenüber den USA und Asien zurückfällt – und warum Mikrochips einen massiven Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten können.