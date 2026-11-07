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Riskante Abhängigkeit:

So kann China den USA ihre stärksten Waffen nehmen

Digital
07.11.2026 06:00
Als US-Präsident Donald Trump den chinesischen Amtskollegen Xi Jinping Ende September zum ...
Als US-Präsident Donald Trump den chinesischen Amtskollegen Xi Jinping Ende September zum Staatsbesuch empfing, flogen als Machtdemonstration Kampfjets und B-2-Bomber über Washington. Ohne chinesische Rohstoffe gäbe es sie nicht.(Bild: Krone KREATIV/RTX, APA/AFP/SAUL LOEB, war.gov;)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Die USA verfügen 2026 mit Abstand über das stärkste Militär der Welt – doch der geopolitische Rivale China rüstet rasant auf und hat noch ein Ass im Ärmel, das für die USA zum Problem werden könnte. Viele der stärksten US-Waffensysteme sind nämlich von chinesischen Rohstofflieferungen abhängig. Krone+ verrät Ihnen, welche.

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Eine neue KI-gestützte Analyse der Lieferketten der US-Rüstungsindustrie, die von der vom früheren Google-Chef Eric Schmidt gegründeten Denkfabrik Special Competitive Studies Project (SCSP) erstellt wurde, legt die zahlreichen Abhängigkeiten der US-Rüstungsindustrie schonungslos offen. Viele der mächtigsten Waffen im US-amerikanischen Arsenal wären demnach ohne Rohstofflieferungen aus China undenkbar. Vor allem vier Hightech-Materialien sorgen in Washington für Nervosität.

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