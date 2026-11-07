So kann China den USA ihre stärksten Waffen nehmen

Die USA verfügen 2026 mit Abstand über das stärkste Militär der Welt – doch der geopolitische Rivale China rüstet rasant auf und hat noch ein Ass im Ärmel, das für die USA zum Problem werden könnte. Viele der stärksten US-Waffensysteme sind nämlich von chinesischen Rohstofflieferungen abhängig. Krone+ verrät Ihnen, welche.