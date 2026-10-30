Infineon: Milliarde für Chip-Wettlauf

Die Nachricht war nicht ohne: Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon investiert in Villach 1,1 Milliarden Euro, um in dem weltweiten Chip-Wettlauf weiter eine Spitzenposition behaupten zu können. Eine gute Nachricht für Österreich und 5800 Mitarbeiter, von denen 2500 in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Vom Staat werden 319 Millionen Euro an Förderung fließen, auch kein Klacks.