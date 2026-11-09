„Bester Österreicher bedeutet mir so nur wenig“

Dreimal war er heuer in einem Finale gestanden, in Bratislava klappte es für Jurij Rodionov endlich mit dem ersten Challenger-Titel der Saison. Dadurch wurde er als neue Nummer 118 der Welt auch wieder bester Österreicher – was ihm aber aktuell wenig bedeutet, wie er der „Krone“ verriet...
Mit dem Titel in Bratislava ist es praktisch fix: Jurij Rodionov wird das Tennisjahr als Österreichs Nummer eins beenden. Er liegt als 118. nun zwei Plätze vor dem verletzten Sebastian Ofner. Der Blick auf diese Rangliste ist für den 27-Jähriger allenfalls nett, viel mehr aber nicht. „Ehrlich gesagt, wenn ich bester Österreicher bin, aber nicht in den Top 100 stehe, bedeutet das nur wenig“, stellt Rodionov fest. Es ist eben genau diese Marke, die es für Tennisprofis braucht, um sich zur Elite gehörig zu fühlen.
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