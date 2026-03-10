So lief der Goldcoup bei Infineon in Kärnten

Vorarlberger kassierte seine bereits 12. Vorstrafe
Nötigung und Betrug
Die Anklage gegen drei mutmaßliche Seriendiebe klingt wie in einem Film: Jahrelang sollen die Männer bei Infineon Villach Goldreste aus der Produktion gestohlen und am Körper hinausgeschmuggelt haben – trotz Millionenverlusten gab es keinen Alarm! Erst ein anonymer Tipp brachte den Fall ins Rollen. Wer war der Insider?
Es könnte einer der größten Coups der Kärntner Kriminalgeschichte sein. Aber ganz genau weiß man es auch nach eineinhalb Jahren intensiver Ermittlungen inklusive Videofallen, Untersuchungshaft und Goldanalysen nicht, wie die noch nicht rechtswirksame Anklage der Staatsanwaltschaft Klagenfurt aufzeigt. Aber der Reihe nach.
