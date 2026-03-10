So lief der Goldcoup bei Infineon in Kärnten

Die Anklage gegen drei mutmaßliche Seriendiebe klingt wie in einem Film: Jahrelang sollen die Männer bei Infineon Villach Goldreste aus der Produktion gestohlen und am Körper hinausgeschmuggelt haben – trotz Millionenverlusten gab es keinen Alarm! Erst ein anonymer Tipp brachte den Fall ins Rollen. Wer war der Insider?