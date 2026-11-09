Kylie Jenner verführte alle im heißen Bambi-Look!

Kylies bodenlange Robe war einfach extravagant. Denn: Das Kleid, das bis zum Boden reichte, war über und über mit silbrig glänzenden Pailletten und Perlen bestickt, die sich zu einem organischen Rehfell- beziehungsweise Tiermuster zusammenfügten. Der hochgeschlossene Neckholder-Ausschnitt legte Kylies sexy Schulterpartien frei. Die Robe schmiegte sich besonders eng an ihre Taille und Hüften und setzte die Silhouette der 29-Jährigen besonders gut in Szene! Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Kleid durch den tiefen, rückenfreien Ausschnitt – damit zog Kylie alle Blicke auf sich!