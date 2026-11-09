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Mit Rehfell-Detail

Kylie Jenner verführte alle im heißen Bambi-Look!

Star-Style
09.11.2026 17:00
Kylie Jenner sorgte bei einer Gala mit sexy Rehfell-Kleidchen für Schnappatmung!
Kylie Jenner sorgte bei einer Gala mit sexy Rehfell-Kleidchen für Schnappatmung!(Bild: Krone-Collage/AFP/LISA O’CONNOR/AP/Richard Shotwell)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Bei der jährlichen LACMA Art + Film Gala versammelten sich auch dieses Jahr wieder viele Promis, um Mode, Kunst und Film, um den Künstler Vija Celmins und Regisseur Denis Villeneuve zu feiern. Kylie Jenner sorgte dabei mit einer spektakulären Robe inklusive Rückenausschnitt und funkelnden Tierfell-Details für Schnappatmung!

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Kylie Jenner trat bei der Gala in einer figurbetonten, schimmernden Couture-Robe aus der Herbst/Winter-Kollektion 2026 von Ashi Studio auf. Der Look war nicht nur elegant, sondern auch super-hot! 

Wow! Die schimmernde Robe von Kylie Jenner war das Highlight des Abends!
Wow! Die schimmernde Robe von Kylie Jenner war das Highlight des Abends!(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Kylies bodenlange Robe war einfach extravagant. Denn: Das Kleid, das bis zum Boden reichte, war über und über mit silbrig glänzenden Pailletten und Perlen bestickt, die sich zu einem organischen Rehfell- beziehungsweise Tiermuster zusammenfügten. Der hochgeschlossene Neckholder-Ausschnitt legte Kylies sexy Schulterpartien frei. Die Robe schmiegte sich besonders eng an ihre Taille und Hüften und setzte die Silhouette der 29-Jährigen besonders gut in Szene! Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Kleid durch den tiefen, rückenfreien Ausschnitt – damit zog Kylie alle Blicke auf sich!

Kylie Jenner lies tief blicken: Mit diesem Hammer-Ausschnitt am Rücken verdreht sie so manchem ...
Kylie Jenner lies tief blicken: Mit diesem Hammer-Ausschnitt am Rücken verdreht sie so manchem den Kopf.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Das absolute Highlight des Outfits: Vom Neckholder-Kragen aus verlief am Rücken ein geflochtenes Band nach unten, das in einer großen, schweren Fransenquaste aus demselben, schimmernden Material endete – Wahnsinn! 

Ihr langes, dunkles Haar trug Kylie im Seitenscheitel in weichen, glänzenden Wellen – ganz im Stile von „Old Hollywood Glamour“. Die Unternehmerin, die mit ihrer Kosmetikmarke Millionen verdient, setzte bei ihrem Make-Up auf  warme Brauntöne an den Augen. Ihre Lippen unterstrich sie in einem matten Rosenholz-Ton, dieser harmonierte perfekt mit der Farbe ihres Kleides. 

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Da das Muster ihrer Robe bereits sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zog, verzichtete Jenner auf opulente Halsketten und Ohrschmuck. Lediglich mit einem funkelnden Diamantring setzte die 29-Jährige glitzernde Akzente. Insgesamt einfach ein Hammer-Look, der definitiv in Erinnerung bleibt!

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