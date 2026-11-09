Schneekanonen hängen im Verordnungs-Dschungel

Die Verlängerung der Bewilligungsfristen für Beschneiungsanlagen von 15 auf 30 Jahre sollte das erste spürbare Zeichen für den angekündigten Bürokratieabbau sein. Weniger Papierkram für die Seilbahner, eine Entlastung der Verwaltung – Schwarz-Blau feierte die Entschließung des Landtags vom Mai 2025 als echten Meilenstein. Doch eineinhalb Jahre später ist der versprochene Befreiungsschlag zur bitteren Realsatire geschrumpft, denn die Schneekanonen-Novelle ist bis heute nicht umgesetzt.