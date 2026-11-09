JAGS zu Gast! Meisterprüfung für Linzer Handballer

Trotz des schlechten Saisonstarts scheint der amtierende HLA-Champion aus Bad Vöslau ins Rollen zu kommen. Der HC Linz will den Titelträger ausbremsen. Am Tag vor dem direkten Aufeinandertreffen (Dienstag, live ab 19:25 Uhr auf krone.tv) sprechen wir mit dem Linzer Cheftrainer Milan Vunjak und Linksaußen Elmar Böhm über den Matchplan, Saisonambitionen und persönliche Zukunftsträume.