Täter war schon wegen Missbrauchsvideos im Visier

Die junge Berlinerin war am Dienstag auf dem Weg zur Schule verschwunden – am Sonntag wurde ihre Leiche schließlich in einem verlassenen Haus in Altglietzen – etwa 50 Kilometer entfernt – entdeckt. Neben ihr lag der 22-Jährige mit einer Schussverletzung. Er dürfte versucht haben, sich umzubringen, als die Polizei nach einem Hinweis eines Nachbarn das Haus kontrollieren wollte.