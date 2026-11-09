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Mordfall Lisa (†13)

Täter war schon wegen Missbrauchsvideos im Visier

Ausland
09.11.2026 17:56
Die Ermittler vermuten, dass Lisa das Zufallopfer eines Pädophilen wurde.
Die Ermittler vermuten, dass Lisa das Zufallopfer eines Pädophilen wurde.(Bild: Firenight - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa aus Berlin gibt es neue, grauenhafte Details: So wurde das junge Opfer gefesselt in dem leerstehenden Haus aufgefunden. Gegen den 22-jährigen mutmaßlichen Täter, der dort lebensgefährlich verletzt aufgefunden wurde, wurde zuvor wegen des Verdachts sexueller Missbrauchsdarstellungen von Kindern ermittelt. 

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Die junge Berlinerin war am Dienstag auf dem Weg zur Schule verschwunden – am Sonntag wurde ihre Leiche schließlich in einem verlassenen Haus in Altglietzen – etwa 50 Kilometer entfernt – entdeckt. Neben ihr lag der 22-Jährige mit einer Schussverletzung. Er dürfte versucht haben, sich umzubringen, als die Polizei nach einem Hinweis eines Nachbarn das Haus kontrollieren wollte. 

Verdächtiger war auf Kinderporno-Plattform „Kidflix“ aktiv
Nun wurde bekannt, dass gegen den jungen Mann bereits mehrfach vor dem Tötungsdelikt an Lisa ermittelt wurde: In zwei Fällen geht es um den Verdacht im Zusammenhang mit sexueller Missbrauchsdarstellungen von Kindern, wie „Bild“ berichtete. „Dem Verfahren lagen Auswertungen von Zahlungsflüssen an die Darknet-Plattform „Kidflix“ zugrunde“, erklärte die Staatsanwaltschaft Berlin.

Ein Bild des Auffindungsortes in Altglietzen: 

„Im Zuge einer internationalen Action Week gegen Kinderpornographie konnten bei ihm am 10. März 2025 anlässlich einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnräume Datenträger sichergestellt werden. Auf diesen sollen über 900 inkriminierte Dateien enthalten sein, die er sich im Jahr 2023 beschafft haben soll“, führte die Staatsanwaltschaft aus.

Zudem soll es sich um ein Zufallsopfer gehandelt haben: „Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen der Getöteten und dem Tatverdächtigen haben die Ermittlungen bisher nicht erbracht“, so Staatsanwaltschaft.

Verdächtiger kannte Gegend um Fundort gut
Der deutsche Hauptverdächtige war bislang nicht vorbestraft. Er dürfte die Gegend um den Auffindeort jedoch gut gekannt haben. Die Eltern seiner früheren Lebensgefährtin wohnten in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Gebäude, in dem die Leiche von Lisa gefunden wurde, wie „Welt“ berichtete. 

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Anwohner sollen Schreie aus dem leerstehenden Haus gehört haben. Am Sonntagmittag wurde die Polizei alarmiert – ein Nachbar hatte den Verdacht, dass sich Unberechtigte Zugang zu dem umbewohnten Einfamilienhaus verschafft haben könnten. Wie „Welt“ weiters berichtete, war ein Schuss zu hören, als die Beamten das Gebäude betraten. Lisa dagegen soll bereits schon länger tot gewesen sein. 

Der 22-Jährige befindet sich im Krankenhaus und wird dort von Polizisten bewacht. Es ist unklar, ob er die Schussverletzung überlebt. 

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