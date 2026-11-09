Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Horror-Wochen

Hamann nimmt Sturm Graz aus dem Meisterrennen

Bundesliga
09.11.2026 17:06
Didi Hamann
Didi Hamann(Bild: Krone-Collage/www.christiansteinbrenner.com, APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Der Meisterschaftstanz ist ausgetanzt“, analysiert Sky-Experte Didi Hamann nach Sturms 3:4 gegen Red Bull Salzburg und hakt damit das Titelrennen für die Grazer schon nach Runde zwölf ab.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit 19 Punkten nach zwölf Runden ist Sturm in der Liga nur noch Mittelmaß. Rapid (33) und Salzburg (30) sind enteilt, der LASK sechs Punkte voran, und zu allem Überfluss gingen die Grazer als Nummer zwei der Steiermark hinter Hartberg (20) in die Länderspielpause.

Es geht ums intarnationale Geschäft
„Man kann ihnen gegen Salzburg nicht allzu viel vorwerfen, weil Salzburg einfach sehr gut drauf ist. Wenn du 2:0 vorne bist, solltest du so ein Spiel nicht verlieren“, so Hamann im Podcast „Hamann & Stankovic“. Aber der ehemalige Bayern- und Liverpool-Kicker sagt auch: „Der Meisterschaftstanz ist ausgetanzt. Jetzt müssen sie schauen, dass sie so weit wie möglich nach oben kommen, dass sie trotzdem noch international spielen.“

(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Die lange Ausfallliste von potenziellen Startelf-Akteuren befeuerte die Negativspirale maßgeblich. Ingolitsch erinnerte daran, dass erst im Mai abgerechnet würde. Punktet Sturm bis Jahresende gegen Altach (a), Tirol (h), Austria (h) und GAK jedoch nicht gehörig, könnte es für den 34-Jährigen eng werden.

Ja, es waren Horror-Wochen für Sturm! Trainer Fabio Ingolitsch sprach gar von „kindlichem“ Abwehrverhalten. „Die Salzburg-Spieler sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen, wir waren wie Hydranten“, meinte der Sturm-Coach.

Lesen Sie auch:
Fabio Ingolitsch
Sturm-Trainer sauer
Ingolitsch: „Waren wie Hydranten – inakzeptabel!“
08.11.2026
Trotz Rot für Trainer
Wahnsinn! Salzburg gewinnt tolle Torshow bei Sturm
08.11.2026
Highlights im Video:
Salzburg gewinnt 7-Tore-Spektakel gegen Sturm Graz
09.11.2026

„Wir haben ganz andere Probleme“
Den Blick auf die Tabelle macht der Meister von 2024 und 2025 nur widerwillig. „Wir müssen uns nicht auf die Tabelle fokussieren, wir haben ganz andere Probleme. Die Pause kommt gut, unser Tank ist leer“, gestand Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
09.11.2026 17:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Sturm Graz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
131.119 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
106.571 mal gelesen
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
81.430 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
799 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
645 mal kommentiert
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Mehr Bundesliga
Nach Horror-Wochen
Hamann nimmt Sturm Graz aus dem Meisterrennen
Highlights im Video:
Salzburg gewinnt 7-Tore-Spektakel gegen Sturm Graz
Bundesliga-Highlights
Sechs Tore! LASK gewinnt packendes Derby in Ried
Wolfsberg verzweifelt
Rapids wilde Torparty gegen den WAC hier im Video
Bundesliga-Highlights
Last-Minute-Tor! Lustenau gewinnt „Krisen-Gipfel“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf