Hamann nimmt Sturm Graz aus dem Meisterrennen

Es geht ums intarnationale Geschäft

„Man kann ihnen gegen Salzburg nicht allzu viel vorwerfen, weil Salzburg einfach sehr gut drauf ist. Wenn du 2:0 vorne bist, solltest du so ein Spiel nicht verlieren“, so Hamann im Podcast „Hamann & Stankovic“. Aber der ehemalige Bayern- und Liverpool-Kicker sagt auch: „Der Meisterschaftstanz ist ausgetanzt. Jetzt müssen sie schauen, dass sie so weit wie möglich nach oben kommen, dass sie trotzdem noch international spielen.“