Hamann nimmt Sturm Graz aus dem Meisterrennen

„Der Meisterschaftstanz ist ausgetanzt“, analysiert Sky-Experte Didi Hamann nach Sturms 3:4 gegen Red Bull Salzburg und hakt damit das Titelrennen für die Grazer schon nach Runde zwölf ab.
Mit 19 Punkten nach zwölf Runden ist Sturm in der Liga nur noch Mittelmaß. Rapid (33) und Salzburg (30) sind enteilt, der LASK sechs Punkte voran, und zu allem Überfluss gingen die Grazer als Nummer zwei der Steiermark hinter Hartberg (20) in die Länderspielpause.
Es geht ums intarnationale Geschäft
„Man kann ihnen gegen Salzburg nicht allzu viel vorwerfen, weil Salzburg einfach sehr gut drauf ist. Wenn du 2:0 vorne bist, solltest du so ein Spiel nicht verlieren“, so Hamann im Podcast „Hamann & Stankovic“. Aber der ehemalige Bayern- und Liverpool-Kicker sagt auch: „Der Meisterschaftstanz ist ausgetanzt. Jetzt müssen sie schauen, dass sie so weit wie möglich nach oben kommen, dass sie trotzdem noch international spielen.“
Die lange Ausfallliste von potenziellen Startelf-Akteuren befeuerte die Negativspirale maßgeblich. Ingolitsch erinnerte daran, dass erst im Mai abgerechnet würde. Punktet Sturm bis Jahresende gegen Altach (a), Tirol (h), Austria (h) und GAK jedoch nicht gehörig, könnte es für den 34-Jährigen eng werden.
Ja, es waren Horror-Wochen für Sturm! Trainer Fabio Ingolitsch sprach gar von „kindlichem“ Abwehrverhalten. „Die Salzburg-Spieler sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen, wir waren wie Hydranten“, meinte der Sturm-Coach.
„Wir haben ganz andere Probleme“
Den Blick auf die Tabelle macht der Meister von 2024 und 2025 nur widerwillig. „Wir müssen uns nicht auf die Tabelle fokussieren, wir haben ganz andere Probleme. Die Pause kommt gut, unser Tank ist leer“, gestand Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic.
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