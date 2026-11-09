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Unfassbar! Kane fehlt in „Mannschaft des Jahres“

Fußball International
09.11.2026 18:39
Harry Kane
Harry Kane(Bild: Krone-Collage/AP/Kin Cheung, Krone KREATIV/x (fifpro))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unfassbar, aber wahr: In der „Mannschaft des Jahres“ ist für den weltbesten Fußballer kein Platz: Ballon-d‘Or-Gewinner Harry Kane fehlt überraschend in der World11 der weltweiten Spielergewerkschaft (Fifpro). 

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Der Dachverband veröffentlichte am Montag die Auswahl, die den Angaben nach von 19.806 Profis aus 73 Ländern gewählt wurde. Den Angriff bilden dabei Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi und Lamine Yamal. Messi wurde zum 18. Mal nominiert, womit er seine Rekordmarke weiter ausbaute.

Nur Platz fünf
Kane belegte bei der Abstimmung mit 27,6 Prozent der Stimmen Platz fünf, nur 0,8 Prozentpunkte fehlten zum Vierten Haaland. Die meisten Stimmen erhielt Mbappe mit 46 Prozent, Yamal bekam 37,4 Prozent. Für Messi, der es erstmals seit 2023 wieder in die Auswahl schaffte, entschieden sich 29,5 Prozent der Spieler.

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Der 19-jährige Yamal schaffte es als erster Akteur überhaupt vor dem 20. Geburtstag zweimal – auch in Folge – nominiert zu werden. Im Tor wurde David Raya gewählt, die Verteidigung bilden Pau Cubarsi, Achraf Hakimi und Nuno Mendes. Als Mittelfeldspieler wurden Jude Bellingham, Rodri und Vitinha aufgeboten.

Bei den Frauen wurde Englands Lucy Bronze als erste Spielerin schon zum neunten Mal nominiert.

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