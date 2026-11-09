Unfassbar! Kane fehlt in „Mannschaft des Jahres“

Nur Platz fünf

Kane belegte bei der Abstimmung mit 27,6 Prozent der Stimmen Platz fünf, nur 0,8 Prozentpunkte fehlten zum Vierten Haaland. Die meisten Stimmen erhielt Mbappe mit 46 Prozent, Yamal bekam 37,4 Prozent. Für Messi, der es erstmals seit 2023 wieder in die Auswahl schaffte, entschieden sich 29,5 Prozent der Spieler.