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Nach Roter Karte

Salzburg-Coach fehlt bei Gastspiel bei der Austria

Bundesliga
09.11.2026 18:40
Danny Röhl
Danny Röhl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Red Bull Salzburg muss am 22. November im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Austria Wien auf Trainer Danny Röhl verzichten!

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Der Deutsche wurde nach seiner Roten Karte im Schlager bei Sturm Graz wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für eine Partie gesperrt.

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Das gab die Liga nach einer Strafsenatsentscheidung am Montag bekannt.

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