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ÖFB-Juwel in Stuttgart

Der nächste Meilenstein für Yanik Spalt

Fußball International
09.11.2026 18:30
Yanik Spalt (r.) siegte 1:0 mit Stuttgart gegen Werder Bremen.
Yanik Spalt (r.) siegte 1:0 mit Stuttgart gegen Werder Bremen.(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

ÖFB-Youngster Yanik Spalt, der vor einer Woche schon für den VfB Stuttgart in der Champions League debütiert hatte, feierte nun beim Stuttgarter Sieg gegen Bremen auch seine Premiere in der Startformation der Schwaben und zeigte gleich wieder auf. Jetzt steht der Trainingslehrgang mit der U21 auf dem Programm.

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Erst eine Woche ist es her, dass Ländle-Kicker Yanik Spalt beim VfB Stuttgart sein Debüt in der Champions League feierte, da gegen den türkischen Traditionsklub Galatasaray Istanbul eine starke Leistung zeigte und viel Lob von Trainer Sebastian Hoeneß einheimste. Und am vergangenen Wochenende bekam der 19-Jährige aus Nüziders dafür den nächsten Vertrauensbeweis, stand in der Bundesliga im Heimspiel gegen Werder Bremen erstmals in der Startformation. „Es fühlt sich unglaublich an, in diesem Stadion und mit diesen Fans an der Seite auflaufen zu dürfen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht ein wenig nervös gewesen sei vor dem Anpfiff“, erzählte Spalt nach der Partie im Interview mit der Medienabteilung der Schwaben, „aber meine Teamkollegen haben mir super geholfen – und als das Spiel lief, war ich total fokussiert und hatte gar keine Zeit mehr, mir andere Gedanken zu machen.“

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