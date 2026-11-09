Der nächste Meilenstein für Yanik Spalt

ÖFB-Youngster Yanik Spalt, der vor einer Woche schon für den VfB Stuttgart in der Champions League debütiert hatte, feierte nun beim Stuttgarter Sieg gegen Bremen auch seine Premiere in der Startformation der Schwaben und zeigte gleich wieder auf. Jetzt steht der Trainingslehrgang mit der U21 auf dem Programm.
Erst eine Woche ist es her, dass Ländle-Kicker Yanik Spalt beim VfB Stuttgart sein Debüt in der Champions League feierte, da gegen den türkischen Traditionsklub Galatasaray Istanbul eine starke Leistung zeigte und viel Lob von Trainer Sebastian Hoeneß einheimste. Und am vergangenen Wochenende bekam der 19-Jährige aus Nüziders dafür den nächsten Vertrauensbeweis, stand in der Bundesliga im Heimspiel gegen Werder Bremen erstmals in der Startformation. „Es fühlt sich unglaublich an, in diesem Stadion und mit diesen Fans an der Seite auflaufen zu dürfen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht ein wenig nervös gewesen sei vor dem Anpfiff“, erzählte Spalt nach der Partie im Interview mit der Medienabteilung der Schwaben, „aber meine Teamkollegen haben mir super geholfen – und als das Spiel lief, war ich total fokussiert und hatte gar keine Zeit mehr, mir andere Gedanken zu machen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.