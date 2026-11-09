„Quotenfrau“ an der Spitze des Gewerkschaftsbundes

„Ich musste mich oft dort beweisen, wo männliche Kollegen Vorschusslorbeeren bekommen haben. Bis zur Gleichbehandlung haben wir noch einen langen Weg in Österreich.“ Steiner kritisiert, dass es noch immer keine flächendeckende Kinderbetreuung gibt. Hier könne nur dann über Freiwilligkeit diskutiert werden, wenn Frauen die Wahlmöglichkeit haben.