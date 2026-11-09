„Quotenfrau“ an der Spitze des Gewerkschaftsbundes

Der Gewerkschaftsbund hat eine neue Frauenvorsitzende und Vizepräsidentin. Sandra Steiner löst Christa Hörmann in ihren Funktionen ab. „Ich bin eine Quotenfrau und ich bin stolz darauf“, sagt die 51-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Die Wienerin kommt aus der IT und damit aus einer männerdominierten Branche.
„Ich musste mich oft dort beweisen, wo männliche Kollegen Vorschusslorbeeren bekommen haben. Bis zur Gleichbehandlung haben wir noch einen langen Weg in Österreich.“ Steiner kritisiert, dass es noch immer keine flächendeckende Kinderbetreuung gibt. Hier könne nur dann über Freiwilligkeit diskutiert werden, wenn Frauen die Wahlmöglichkeit haben.
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