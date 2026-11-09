„Die Folge wäre ein Streit jeder gegen jeden!“

Tiroler Krone: Wie glaubwürdig bzw. wie nachhaltig ist die Abgrenzung der Tiroler Volkspartei?

Peter Filzmaier: Im Rahmen des Parteistatus kann sich jede ÖVP-Landespartei sowohl strukturell als auch bei ihren Meinungen und Standpunkten von der Bundespartei abgrenzen. Ob das Sinn macht, entscheiden folglich die Wähler. Zum Thema Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit aber: Nimmt man diese Abgrenzung ernst, müsste folgerichtig die Tiroler Volkspartei genauso bei der Nationalratswahl im Jahr 2029 als eigene Partei kandidieren, weil man sich ja vom Wahlprogramm bis zum Abstimmungsverhalten mit der Bundespartei inhaltlich nicht einig wäre.