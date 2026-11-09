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Jugendspiele in Dakar

Achleitner holt Olympia-Bronze im letzten Versuch!

Sport-Mix
09.11.2026 18:09
Deborah Achleitner
Deborah Achleitner(Bild: GEPA)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Die Innsbruckerin Deborah Achleitner hat bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar im Weitsprung mit im letzten Versuch erzielten 5,72 m die Bronze-Medaille gewonnen! Siegerin wurde die Italienerin Poko Silvia Canape mit 5,92 m vor der Marokkanerin Maria Saadi (5,89).

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Es war ein wahrer Final-Krimi im Weitsprung! Nach dem fünften Durchgang lag Deborah mit 5,62 m noch zwei Zentimeter hinter der Estin Bianca Maria Vuks zurück, die im dritten Versuch 5,64 m erzielt hatte. Und an der Spitze flog Canape schließlich ihrerseits im sechsten und letzten Durchgang mit 5,92 m zur Goldenen.

„Es war irrsinnig spannend“
„Also von Anfang an war nicht klar, was da heute im Finale passiert“, meinte Deborah nach dem Bewerb. „Es war dann ja auch irrsinnig spannend. Natürlich hatte ich mir eine Medaille erhofft. Der letzte Versuch war der weiteste Sprung, das war super! Natürlich freue ich mich jetzt voll!“

Klucsik im Finale am Dienstag
Zuvor hatte Zsombor Klucsik das Finale über 400 m Hürden am Dienstag erreicht. Im ersten Semifinale belegte er in 52,64 Sekunden den dritten Platz. Die ersten vier der beiden Semifinals qualifizierten sich direkt für den Endlauf.

Auch in der Gesamtwertung blieb der Vorarlberger hinter Jaeden Cambell (Jamaika/51,73) und dem Japaner Takano Noriyuki (52,49) Dritter. Denn im zweiten Semifinale war Davide Crisci (Ita) in 52,65 eine Hundertstel langsamer als Zsombor Klucsik.

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Olympische Jugendspiele in Dakar – 2. Tag der Leichtathletik-Bewerbe:
Frauen: Weitsprung: 1. Canape (Ita) 5,92 (+0,9), 2. Saadi (Mar) 5,89 (-1,6), 3. Achleitner (Ö) 5,72 (-0,2)

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