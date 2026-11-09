Achleitner holt Olympia-Bronze im letzten Versuch!

„Es war irrsinnig spannend“

„Also von Anfang an war nicht klar, was da heute im Finale passiert“, meinte Deborah nach dem Bewerb. „Es war dann ja auch irrsinnig spannend. Natürlich hatte ich mir eine Medaille erhofft. Der letzte Versuch war der weiteste Sprung, das war super! Natürlich freue ich mich jetzt voll!“