Achleitner holt Olympia-Bronze im letzten Versuch!

Die Innsbruckerin Deborah Achleitner hat bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar im Weitsprung mit im letzten Versuch erzielten 5,72 m die Bronze-Medaille gewonnen! Siegerin wurde die Italienerin Poko Silvia Canape mit 5,92 m vor der Marokkanerin Maria Saadi (5,89).
Es war ein wahrer Final-Krimi im Weitsprung! Nach dem fünften Durchgang lag Deborah mit 5,62 m noch zwei Zentimeter hinter der Estin Bianca Maria Vuks zurück, die im dritten Versuch 5,64 m erzielt hatte. Und an der Spitze flog Canape schließlich ihrerseits im sechsten und letzten Durchgang mit 5,92 m zur Goldenen.
„Es war irrsinnig spannend“
„Also von Anfang an war nicht klar, was da heute im Finale passiert“, meinte Deborah nach dem Bewerb. „Es war dann ja auch irrsinnig spannend. Natürlich hatte ich mir eine Medaille erhofft. Der letzte Versuch war der weiteste Sprung, das war super! Natürlich freue ich mich jetzt voll!“
Klucsik im Finale am Dienstag
Zuvor hatte Zsombor Klucsik das Finale über 400 m Hürden am Dienstag erreicht. Im ersten Semifinale belegte er in 52,64 Sekunden den dritten Platz. Die ersten vier der beiden Semifinals qualifizierten sich direkt für den Endlauf.
Auch in der Gesamtwertung blieb der Vorarlberger hinter Jaeden Cambell (Jamaika/51,73) und dem Japaner Takano Noriyuki (52,49) Dritter. Denn im zweiten Semifinale war Davide Crisci (Ita) in 52,65 eine Hundertstel langsamer als Zsombor Klucsik.
Großes Pech im Hürdensprint
Großes Pech hatte Karem Ahmed, der junge Athlet von der ULC Riverside Mödling verpasste über 110 m Hürden in 14,07 Sekunden um eine Hundertstel das Finale …
Olympische Jugendspiele in Dakar – 2. Tag der Leichtathletik-Bewerbe:
Frauen: Weitsprung: 1. Canape (Ita) 5,92 (+0,9), 2. Saadi (Mar) 5,89 (-1,6), 3. Achleitner (Ö) 5,72 (-0,2)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.