Wenn ein Seitensprung 250 Milliarden Dollar kostet

Er hoffe, dass alles in Ordnung sei. Trump fügte hinzu, Huang habe wahrscheinlich eine Erklärung für die Vorfälle, die man sich anhören müsse. Der „New York Times“ zufolge war Trump bereits vor etwa einem Jahr über die Geheimdiensterkenntnisse informiert worden, hatte aber nichts unternommen. Auf die Frage, ob er damals hätte handeln müssen, sagte Trump nun: „Nein, das glaube ich nicht.“