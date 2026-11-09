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Nvidia-Boss „erwischt“

Wenn ein Seitensprung 250 Milliarden Dollar kostet

Wirtschaft
09.11.2026 17:59
Alice Huang soll für den chinesischen Geheimdienst arbeiten.
Alice Huang soll für den chinesischen Geheimdienst arbeiten.(Bild: LinkedIn@NetThunder, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jetzt wird Nvidia aktiv! Der KI-Chip-Gigant hat eine interne Untersuchung gegen seinen Konzernchef Jensen Huang eingeleitet. Dessen außereheliche Aktivitäten haben dem Unternehmen an den Börsen auf einen Schlag mehr als 250 Milliarden Dollar gekostet. 

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Huang soll seine Frau (40 Jahre Ehe) mit der Chinesin Alice Huang (nicht verwandt) betrogen haben. Wie bereits berichtet, wird diese verdächtigt, für Peking als Spionin gearbeitet zu haben. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren werde die Prüfung der Vorwürfe mithilfe externer Anwälte beaufsichtigen, teilte Nvidia mit.

Es gebe bisher keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit der USA oder Firmengeheimnisse gefährdet worden seien. Die Untersuchung werde jedoch alle verfügbaren Informationen prüfen. Sollten die Vorwürfe zutreffen, wäre es wohl die teuerste „Honigfalle“ aller Zeiten – und geopolitisch höchst brisant.

Der 256-Milliarden-Seitensprung
Vor dem Wochenende war Nvidia 4,5 Billionen Dollar wert. Zur Stunde steht die Aktie bei 176 Dollar – das ist ein Minus von etwa 5,7 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Der öffentlich gewordene Seitensprung hat aktuell einen Börsenwert von 256 Milliarden Dollar vernichtet. Zur Einordnung: Würde man diesen Minuswert auf Österreichs Bevölkerung umlegen, hätten wir alle auf einen Schlag 24.800 Euro weniger auf dem Konto.

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Dementsprechend steht Konzernchef Huang unter Druck. Der Milliardär räumte in einer Nachricht an die Belegschaft eine romantische Beziehung zu der Frau ein. Die Zeitung „New York Times“ hatte im Oktober bereits berichtet, dass Huang eine Beziehung zu mutmaßlichen Spionin unterhielt.

Spionin schmuggelte KI-Chips nach China
Alice Huang ist eine ehemalige Führungskraft des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, das KI-Chips von Nvidia kauft. US-Behörden kamen dem Blatt zufolge zu dem Schluss, dass die Frau für den chinesischen Geheimdienst arbeitete.

Der Nvidia-Boss wurde immer wieder öffentlich mit Alice Huang gesichtet.
Der Nvidia-Boss wurde immer wieder öffentlich mit Alice Huang gesichtet.(Bild: AFP/-)

Die Behörden prüfen nun den Verdacht, dass Megaspeed der Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips verschafft hat, deren Export nach China verboten ist. Die USA versuchen seit 2022 mit Exportkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken.

Seine Handlungen hätten seine Frau und die gemeinsamen Kinder verletzt, erklärte der Nvidia-Boss in der internen Nachricht. „Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid.“ An Kollegen, den Verwaltungsrat, Partner und Aktionäre gerichtet fügte er hinzu, er sei seiner Verantwortung nicht gerecht geworden.

Er sei Nvidia voll und ganz verpflichtet und werde daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Noch Ende Oktober hatte Huang der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, seine Beziehung und Interaktionen mit Alice Huang stünden im Zusammenhang mit Megaspeed und seien „völlig normal und nicht ungewöhnlich“ gewesen.

China wehrte sich unterdessen gegen die Vorwürfe. Die Behauptung der chinesischen Spionage sei frei erfunden und eine Verleumdung, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Chinas staatliche Zeitung „Global Times“ kritisierte die US-Medien. Diese hätten den Fall anhand von ein paar Fotos einer Frau mit „asiatischen Merkmalen“, Nvidias Bemühungen, die Handelsbeschränkungen gegenüber China zu lockern, sowie Aussagen von mit der Sache vertrauten Quellen und Verdächtigungen der Medien zu einer Spionage-aufgebauscht, hieß es in einem Kommentar.

Trump wusste schon länger Bescheid
US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Sonntag (Ortszeit) wohlwollend über den Konzernchef. Huang sei ein anständiger Mann, der hervorragende Arbeit für die USA geleistet habe, sagte Trump vor Reportern. Er habe mit ihm nicht über die Vorwürfe gesprochen. „Ich weiß nur, dass er ein anständiger Mensch ist, aber man weiß nie, was vor sich geht“, sagte der Präsident.

Er hoffe, dass alles in Ordnung sei. Trump fügte hinzu, Huang habe wahrscheinlich eine Erklärung für die Vorfälle, die man sich anhören müsse. Der „New York Times“ zufolge war Trump bereits vor etwa einem Jahr über die Geheimdiensterkenntnisse informiert worden, hatte aber nichts unternommen. Auf die Frage, ob er damals hätte handeln müssen, sagte Trump nun: „Nein, das glaube ich nicht.“ 

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