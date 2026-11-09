„Dann ziehe ich gleichzeitig einen Schlussstrich“

Krone: Michael, Augsburg und du. Das passt einfach! Warum?

Michael Gregoritsch: Vor knapp zehn Jahren habe ich beim FCA den nächsten Schritt gemacht, mich zum Stammspieler entwickelt. Nach meiner schwierigen Bröndby-Zeit war Augsburg wie ein Auffangbecken für mich. Die Gespräche waren respektvoll, beide Seiten haben davon sehr gut profitiert.