Katze „Murli“ totgebissen: Hund muss vor Richterin

Entsetzen bei Gästen einer Buschenschank in Kärnten: Sie mussten zusehen, wie Hund „Archie“ Samtpfote „Murli“ tötete. Alles ging blitzschnell, aber die Kernfrage ist, ob der Vorfall vom Besitzer zu verhindern gewesen wäre. Die Staatsanwaltschaft hat ihn deswegen vor Gericht gebracht.
„Archie“ schaut ganz unschuldig drein. Der hübsche Drahthaar-Jagdhund sitzt während des Prozesses artig bei seinem Herrl. Bis eine Katze vorbeikommt. Da zeigt sich, dass der rund einjährige Rüde auch anders kann und sein Jagdinstinkt bei Katzen offenbar besonders ausgeprägt ist, während ihn zwei schnatternde Laufenten zuvor kaltgelassen haben.
Und falls Sie sich angesichts der tierischen Prozessbesucher wundern: Die Tierquälerei-Verhandlung um den Tod einer Mieze findet nicht am Klagenfurter Landesgericht statt, sondern am Tatort!
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