Katze „Murli“ totgebissen: Hund muss vor Richterin

„Archie“ schaut ganz unschuldig drein. Der hübsche Drahthaar-Jagdhund sitzt während des Prozesses artig bei seinem Herrl. Bis eine Katze vorbeikommt. Da zeigt sich, dass der rund einjährige Rüde auch anders kann und sein Jagdinstinkt bei Katzen offenbar besonders ausgeprägt ist, während ihn zwei schnatternde Laufenten zuvor kaltgelassen haben.