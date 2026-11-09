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Erstrunden-Erfolg

Schwärzler legt im Kampf um Finals in Japan vor

Tennis
09.11.2026 17:25
Joel Schwärzler feierte in Japan einen Auftaktsieg.
Joel Schwärzler feierte in Japan einen Auftaktsieg.(Bild: Mazovia Open)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die Woche der Wahrheit im Rennen um ein Ticket für das Kräftemessen der weltweit acht besten U20-Tennisspieler hat für ÖTV-Youngster Joel Schwärzler gut begonnen. Beim ATP Challenger im japanischen Matsuyama startete der Vorarlberger mit einem Sieg. 

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Gerade mal 62 Minuten dauerte es, ehe Joel Schwärzler den 22-jährigen Malaysier Mitsuki Leong (ATP-Nr. 412) beim ATP Challenger 75 in Matsuyama (Jp) mit 6:2 und 6:2 vom Hartplatz geschossen und den Einzug ins Achtelfinale fixiert hatte. Zwei Breaks pro Satz reichten – der 20-jährige Vorarlberger (ATP-Nr. 169) musste im gesamten Spielverlauf nur einen Breakball abwehren.

Chance lebt weiter
Damit wahrte der Harder – der im Achtelfinale auf den Sieger des Duells zwischen Mili Poljicak (Kro/ATP-Nr. 276) und Lokalmatador Kaichi Uchida (ATP-Nr 431) treffen wird – auch seine Chance auf einen Startplatz bei den ATP Next Gen Finals. Dort matchen sich von 9. bis 13. Dezember in der Reggio Calabria (It) die acht besten Jungprofis der Jahrgänge 2006 und jünger um ein Gesamtpreisgeld von knapp zwei Millionen Euro. Aus eigener Kraft kann Schwärzler den Sprung zu diesem prestigeträchtigen Turnier aber nicht mehr schaffen, muss auf Umfaller der Konkurrenz hoffen.

Knappe Ausgangslage
Allen voran auf einen von Jan Kumstat (ATP-Nr. 162). Gegen den Tschechen unterlag er zuletzt in Runde eins des Challengers von Taipeh. Der 19-Jährige schaffte es hingegen bis ins Finale. Dort unterlag er zwar Yosuke Watanuki (Jp) 6:7 (2), 5:7, dank der 44 ATP-Punkte, die er für den Finaleinzug bekam, zog er aber im Next-Gen-Race an Schwärzler vorbei. Vor der letzten Wertungswoche hält der 19-jährige Tscheche bei 341 Zählern, der Vorarlberger bei 334.

Blick geht auch nach Brisbane
Kumstat schlägt diese Woche beim Challenger im australischen Brisbane auf, trifft dort in der ersten Runde auf Lokalmatador James McCabe (ATP-Nr. 287). Sollte er dort scheitern, müsste Schwärzler in Japan dennoch bis ins Viertelfinale kommen, um sich wieder in die Top-8 zu kämpfen. Generell muss er in dieser Woche acht Punkte mehr als Kumstat holen. 

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Norweger im Rücken
Aber Achtung: Gefahr im Kampf um die Startplätze könnte auch noch vom Norweger Nicolai Budkov Kjaer drohen. Der hat daktuell nur 13 Punkte Rückstand auf Schwärzler, schlägt diese Woche beim ATP Challenge 125-Turnier in Orleans (Fra) auf und trifft zum Auftakt auf Lokalmatador Sascha Gueymard Wayenburg. 

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