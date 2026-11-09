Schwärzler legt im Kampf um Finals in Japan vor

Chance lebt weiter

Damit wahrte der Harder – der im Achtelfinale auf den Sieger des Duells zwischen Mili Poljicak (Kro/ATP-Nr. 276) und Lokalmatador Kaichi Uchida (ATP-Nr 431) treffen wird – auch seine Chance auf einen Startplatz bei den ATP Next Gen Finals. Dort matchen sich von 9. bis 13. Dezember in der Reggio Calabria (It) die acht besten Jungprofis der Jahrgänge 2006 und jünger um ein Gesamtpreisgeld von knapp zwei Millionen Euro. Aus eigener Kraft kann Schwärzler den Sprung zu diesem prestigeträchtigen Turnier aber nicht mehr schaffen, muss auf Umfaller der Konkurrenz hoffen.