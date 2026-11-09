„Einige haben probiert, wie weit sie gehen können“

Auch bei Oliver Glasner haben einige Spieler von Nottingham Forest probiert, wie weit sie gehen können. Vor dem Spiel gegen Manchester City (3:1) haute der Trainer richtig auf den Tisch, forderte, dass sich alles ändern müsse: „Wenn Umarmen nicht funktioniert, gibt es einen entgegengesetzten Weg.“ Der Steyrer Personalentwickler Werner Zöchling, der seit 29 Jahren mit Glasner arbeitet, sieht einen Wendepunkt erreicht.
„Die Kultur in einer Mannschaft zu verändern, ist mühsam und erfordert Zeit“, betont Werner Zöchling. Deswegen wunderte es den 76-Jährigen nicht, dass wie bei Crystal Palace (die ersten acht Spiele ohne Sieg) der Start des österreichischen Trainers auch bei Nottingham mit nur einem „Dreier“ aus den ersten neun Matches holprig war.
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