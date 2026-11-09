10 Monate nach Drama
Restaurant von Todesbar-Betreiber ist pleite
Die negativen Schlagzeilen zu den Gastronomen der Bar im Schweizer-Nobel-Skiort Crans-Montana, in der in der Silvesternacht 41 Menschen starben, reißen nicht ab: Nun ist ein Restaurant des Paares in Konkurs gegangen. Es befindet sich in einem Nachbardorf des Walliser Ferienorts, wo das Unglück geschah.
Das Lokal „Au Vieux Chalet“ in Lens, das von Jessica und Jacques Moretti betrieben wird, ist pleite, wie Schweizer Medien berichten. Nach der Brandkatastrophe wurden zunächst alle drei Lokale des Gastronomenpaars geschlossen.
Die Bar „Le Constellation“, in der das tödliche Feuer ausbrach, wurde zu Silvester zerstört. Daneben betrieben die Morettis noch das Restaurant „Le Senso“. „Au Vieux Chalet“ wurde erst Ende 2023 eröffnet. Nun verlieren die beiden auch dieses Lokal.
Jacques Moretti wegen häuslicher Gewalt in Haft
Seit der Tragödie ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst gegen das Paar. Gegen Jessica Moretti wird noch zusätzlich wegen Urkundenfälschung ermittelt. Erst vergangene Woche fand eine Befragung der beiden durch die Staatsanwaltschaft statt.
Jacques Moretti wurde nach der Tragödie für zwei Wochen in Untersuchungshaft genommen, kam danach auf Kaution wieder frei. Wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt gegen seine Ehefrau befindet er seit Mitte August erneut in Haft.
Auch gegen Mitarbeiter der Gemeinde Crans-Montana wird ermittelt: Es wird geprüft, ob es Versäumnisse bei den Sicherheitskontrollen gegeben hatte.
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