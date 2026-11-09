Restaurant von Todesbar-Betreiber ist pleite

Die negativen Schlagzeilen zu den Gastronomen der Bar im Schweizer-Nobel-Skiort Crans-Montana, in der in der Silvesternacht 41 Menschen starben, reißen nicht ab: Nun ist ein Restaurant des Paares in Konkurs gegangen. Es befindet sich in einem Nachbardorf des Walliser Ferienorts, wo das Unglück geschah.