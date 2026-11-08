ÖEHV-Team kassiert gegen Lettland dritte Pleite

Österreichs Eishockey-Team ist auch im dritten Spiel des Deutschland Cups ein Erfolg verwehrt geblieben. Die ÖEHV-Auswahl von Teamchef Roger Bader musste sich am Sonntag in Düsseldorf Turniersieger Lettland 2:6 (0:3,2:2,0:1) geschlagen geben.
Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen Gastgeber Deutschland und dem 1:6 gegen die Slowakei beendete Rot-Weiß-Rot das Vier-Nationen-Turnier am WM-Schauplatz von 2027 punktlos auf dem letzten Platz.
Frühe Weichenstellung
Gelang Österreich bei der Weltmeisterschaft im Mai noch ein 3:1-Erfolg, stellten die Letten diesmal bereits im ersten Drittel die Weichen auf Sieg. Bruno Osmanis schloss nach einem vermeidbaren Scheibenverlust einen Konter zur Führung ab (10.). Felikss Gavars (13.) und Renars Krastenbergs (18.) erhöhten im Powerplay – jeweils nach Strafe gegen David Maier – auf 3:0.
Im Mitteldrittel kündigte sich nach weiteren Treffern von Krastenbergs (27./PP) und Rudolfs Polcs (30.) ein Debakel an. Doch die Österreicher ließen zumindest kurzfristig ihre Klasse aufblitzen: Benjamin Baumgartner gelang in Überzahl der erst zweite Turniertreffer des ÖEHV-Teams (32.), Vinzenz Rohrer legte mit einem ansatzlosen Schuss ins rechte Kreuzeck nach (34.). In einer Drangperiode der Österreicher traf Raimonds Vitolins zum Endstand (52.).
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