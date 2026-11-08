ÖEHV-Team kassiert gegen Lettland dritte Pleite

Im Mitteldrittel kündigte sich nach weiteren Treffern von Krastenbergs (27./PP) und Rudolfs Polcs (30.) ein Debakel an. Doch die Österreicher ließen zumindest kurzfristig ihre Klasse aufblitzen: Benjamin Baumgartner gelang in Überzahl der erst zweite Turniertreffer des ÖEHV-Teams (32.), Vinzenz Rohrer legte mit einem ansatzlosen Schuss ins rechte Kreuzeck nach (34.). In einer Drangperiode der Österreicher traf Raimonds Vitolins zum Endstand (52.).