Russen-Hacker stellten Minister im Darknet bloß

„Ich werde weiter daran arbeiten, mein Ministerium und Italien zu verteidigen“, erklärte Tajani. Seine Haltung im Ukraine-Krieg sei der politische Grund dafür, dass er ins Visier der Hacker geraten sei, schrieb der Forza Italia-Politiker. Sich klar für die Freiheit eines souveränen Staates sowie für Demokratie und Unabhängigkeit einzusetzen, sei angesichts solcher kriminellen Gruppierungen gefährlich, betonte der Außenminister.