Russen-Hacker stellten Minister im Darknet bloß

Die prorussische Hackergruppe „Noname057(16)“ hat nach einem Bericht der italienischen Zeitung „Il Fatto Quotidiano“ im Darknet persönliche Daten des italienischen Außenministers Antonio Tajani, des römischen Oberstaatsanwalts Francesco Lo Voi und des Leiters der Post- und Kommunikationspolizei, Ivano Gabrielli, veröffentlicht. Seit mindestens zwei Wochen würden dort zudem gegen Bezahlung Informationen über die drei Personen angeboten.
Die Staatsanwaltschaft Rom ermittelt in dem Fall, berichtete die Zeitung am Samstag. Tajani bestätigte, dass Cyberkriminelle persönliche Daten von ihm und seinen Familienangehörigen im Darknet verbreitet hätten. Einschüchtern lassen wolle er sich davon nicht, schrieb der Minister auf der Plattform X.
„Ich werde weiter daran arbeiten, mein Ministerium und Italien zu verteidigen“, erklärte Tajani. Seine Haltung im Ukraine-Krieg sei der politische Grund dafür, dass er ins Visier der Hacker geraten sei, schrieb der Forza Italia-Politiker. Sich klar für die Freiheit eines souveränen Staates sowie für Demokratie und Unabhängigkeit einzusetzen, sei angesichts solcher kriminellen Gruppierungen gefährlich, betonte der Außenminister.
NoName057(16) ist ein seit 2022 aktives prorussisches Netzwerk, das wiederholt italienische und andere europäische Ziele angegriffen hat. Die Gruppe trat erstmals im März 2022 auf, kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie propagiert prorussische Positionen und richtet ihre Angriffe vor allem gegen Staaten und Institutionen, die die Ukraine unterstützen.
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