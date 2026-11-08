FPÖ will Aufklärung über NEOS-Ja zur Impfpflicht

In der Sendung „Normal reden mit Katia Wagner“ plaudert Ex-NEOS-Abgeordneter Veit Dengler aus dem politischen Nähkästchen. Auch darüber, wie es zum „Ja“ zur Impfpflicht kam. Die FPÖ fordert nun eine Stellungnahme von Beate Meinl-Reisinger.
Ein neues krone.tv-Format sorgt für mächtig Wirbel. In der zweiten Folge erzählt der Ex-Pinke Veit Dengler nicht nur schonungslos darüber, wie es hinter den Kulissen des Parlaments zugeht, sondern auch über das Zustandekommen des „Ja“ zur Impfpflicht.
„Die haben dann aus Räson zugestimmt“
Im ungezwungenen Talk mit Show-Host Katia Wagner sagt er: „Die Impfpflicht war natürlich ein riesiger Sündenfall. Das hätte nie passieren dürfen. Das war wirklich ein Irrweg der österreichischen Politik.“ Es habe laut Dengler im Klub nie eine Mehrheit für die Impfpflicht gegeben. „Die haben dann sozusagen aus Räson, weil die Beate das unbedingt wollte, dafür gestimmt“, erzählt er. „Das war natürlich ein schwerer Fehler.“ Innerparteilich habe es nachher zu diesem Thema keine weitere Aufklärung gegeben.
FPÖ will nun Stellungnahme
Diese Aussagen bei krone.tv rufen nun die FPÖ auf den Plan. Der Generalsekretär Michael Schnedlitz verlangt nun von der pinken Chefin Beate Meinl-Reisinger eine Stellungnahme zu den Vorgängen rund um die Impfpflicht. „Es muss offengelegt werden, ob Abgeordnete sogar von ihren Parteien zur Zustimmung gezwungen wurden. Jemand, der parteiintern so weit gehen würde. Wäre als Außenministerin mehr als nur brandgefährlich!“, sagt Schnedlitz auf Anfrage.
Die ganze Sendung „Normal reden mit Katia Wagner“ sehen Sie heute, 22.15 Uhr auf krone.tv! Schalten Sie ein!
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