FPÖ will Aufklärung über NEOS-Ja zur Impfpflicht

„Die haben dann aus Räson zugestimmt“

Im ungezwungenen Talk mit Show-Host Katia Wagner sagt er: „Die Impfpflicht war natürlich ein riesiger Sündenfall. Das hätte nie passieren dürfen. Das war wirklich ein Irrweg der österreichischen Politik.“ Es habe laut Dengler im Klub nie eine Mehrheit für die Impfpflicht gegeben. „Die haben dann sozusagen aus Räson, weil die Beate das unbedingt wollte, dafür gestimmt“, erzählt er. „Das war natürlich ein schwerer Fehler.“ Innerparteilich habe es nachher zu diesem Thema keine weitere Aufklärung gegeben.