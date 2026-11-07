Angriff! Brenner Basistunnel im Visier von Hackern

Datenquelle nach Attacke sofort isoliert

Nach Bekanntwerden der Attacke habe die Gesellschaft die Datenquelle isoliert und Cyberexperten auf die Analyse des Angriffs angesetzt, hieß es. Wie weit die Hacker tatsächlich in die IT-Infrastruktur vordringen konnten und welche Daten betroffen waren, sei noch unklar.