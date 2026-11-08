Geiseldrama im Gefängnis: „Er war ein Psychopath“

„Edi, du musst sofort in die Karlau!“ Mit diesem Satz begann vor 30 Jahren ein Nervenkrimi, der das ganze Land in Atem halten sollte: Es ist der 14. November 1996, als kurz vor 10 Uhr drei Schwerverbrecher die Kantine der Grazer Justizanstalt stürmen. Hier, in der berüchtigten Karlau, sitzen die „schweren Jungs“, die „Lebenslänglichen“, die nichts mehr zu verlieren haben.