Türkischer Investor? „Steht nicht zur Diskussion“

Die Berichte über einen möglichen Einstieg des türkischen Investors Acun Ilıcalı bei Austria Wien entsprechen nicht der Wahrheit. Austria-Präsident Kurt Gollowitzer dementierte die Gerüchte gegenüber der „Krone“ in einem Statement.
Statement von Austria-Präsident Kurt Gollowitzer: „Die Berichte über einen möglichen Einstieg eines türkischen Investors bei Austria Wien sind für mich nicht nachvollziehbar. Weder an den Verein als Mehrheitseigentümer, noch an unsere derzeitigen Mitgesellschafter (Gönner und WTF) wurde ein entsprechendes Interesse herangetragen. Für mich steht jedenfalls fest, dass ein Verkauf von Vereinsanteilen nicht zur Diskussion steht und auch rechtlich laut Bundesligavorschriften gar nicht möglich ist. Unser Fokus liegt darauf, die Austria sportlich und wirtschaftlich nachhaltig und eigenständig weiterzuentwickeln.“
Am Samstag berichteten mehrere Medien, dass dem türkischen Medienunternehmer und Investor Acun Ilıcalı ein Einstieg bei den Veilchen vorgeschlagen worden sei. Im europäischen Fußball ist der Türke bereits aktiv. Seit Jänner 2022 ist er Eigentümer des englischen Klubs Hull City, der mittlerweile in die Premier League aufgestiegen ist. Im Mai 2024 folgte zudem eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft mit dem slowenischen Verein NK Maribor.
Am Sonntag um 14.30 Uhr (hier im Liveticker) geht es für die Wiener Austria bei der WSG Tirol in der Bundesliga weiter. Die Veilchen sind seit fünf Ligaspielen sieglos – verloren zuletzt gar vier Partien in Folge. Den letzten Sieg gab es mit 2:1 am 13. September gegen Austria Lustenau.
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