Türkischer Investor? „Steht nicht zur Diskussion“

Statement von Austria-Präsident Kurt Gollowitzer: „Die Berichte über einen möglichen Einstieg eines türkischen Investors bei Austria Wien sind für mich nicht nachvollziehbar. Weder an den Verein als Mehrheitseigentümer, noch an unsere derzeitigen Mitgesellschafter (Gönner und WTF) wurde ein entsprechendes Interesse herangetragen. Für mich steht jedenfalls fest, dass ein Verkauf von Vereinsanteilen nicht zur Diskussion steht und auch rechtlich laut Bundesligavorschriften gar nicht möglich ist. Unser Fokus liegt darauf, die Austria sportlich und wirtschaftlich nachhaltig und eigenständig weiterzuentwickeln.“