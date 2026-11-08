Alarm im Schnee! Alpinisten von Zugspitze gerettet

Dramatische Rettungsaktion am Samstagabend auf der Zugspitze in Tirol! Drei Alpinisten kamen auf einem Klettersteig aufgrund von Schnee, Dunkelheit und völliger Erschöpfung nicht mehr weiter und setzten schlussendlich einen Notruf ab. Ehrwalder Bergretter und die Crew des Notarzthubschraubers RK-2 rückten an.
Es waren dramatische Stunden, die die drei Alpinisten am Samstag auf der Zugspitze durchlebten. Das Trio wollte auf Tiroler Seite über den Stopselzieher-Klettersteig auf Deutschlands höchsten Berg (2962 Meter) aufsteigen. Doch die Tour verlief alles andere als nach Plan!
Wir wurden gegen 18.30 Uhr via Leitstelle Tirol zu dem Einsatz alarmiert.
Robin Lutnig, Ortsstelleneiter der Bergrettung Ehrwald
Völlige Erschöpfung, Dunkelheit und Schnee zwangen die Bergsteiger schlussendlich dazu, einen Notruf abzusetzen. „Wir wurden gegen 18.30 Uhr via Leitstelle Tirol alarmiert“, schildert Robin Lutnig, Ortsstelleneiter der Bergrettung Ehrwald im Gespräch mit der „Krone“.
Retter mit Seilbahn auf den Berg
Sechs Bergretter fuhren daraufhin mit der Zugspitzbahn zur Bergstation, um von dort aus zu dem Trio abzusteigen. „Wir wollten die Personen zunächst bodengebunden bergen. Aufgrund der Erschöpfung war dies bei zwei Alpinisten jedoch nicht möglich“, so Lutnig.
Notarzthubschrauber angefordert
Der nachtflugtaugliche Notarzthubschrauber RK-2 musste angefordert werden. Mittels Winde wurde das Duo schließlich geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhaus Reutte geflogen.
Der dritte Bergsteiger konnte noch zu Fuß mit den Bergrettern aufsteigen, ehe es dann mit der Seilbahn zurück ins Tal ging. Alles in allem dauerte der Einsatz rund drei Stunden.
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