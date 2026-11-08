Alarm im Schnee! Alpinisten von Zugspitze gerettet

Retter mit Seilbahn auf den Berg

Sechs Bergretter fuhren daraufhin mit der Zugspitzbahn zur Bergstation, um von dort aus zu dem Trio abzusteigen. „Wir wollten die Personen zunächst bodengebunden bergen. Aufgrund der Erschöpfung war dies bei zwei Alpinisten jedoch nicht möglich“, so Lutnig.