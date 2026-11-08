Hoeneß: So geht‘s mit Trainer Kompany weiter

Cheftrainer Vincent Kompany wird nach seiner Hirnhautreizung laut Einschätzung von Uli Hoeneß schon bald ins Training des deutschen Fußball-Meisters Bayern München zurückkehren. „Nach der Länderspielpause jetzt in zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen“, sagte der Klub-Ehrenpräsident am Sonntag dem Bayerischen Rundfunk.
Kompany war vor gut zwei Wochen zusammengebrochen und ins Krankenhaus gekommen. Dort wurde eine Hirnhautreizung diagnostiziert.
Seitdem wurde der Belgier von Co-Trainer Aaron Danks vertreten. „Ich glaube, das war eine ganz schwer verschleppte Grippe“, ergänzte Hoeneß. „Der hat einen totalen Stress, der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, das war einfach zu viel.“
Vertreter Danks: „Scheint auf einem guten Weg“
Co-Trainer Danks hatte am Freitag vor der Partie gegen Mainz berichtet: „Ich hatte ein paar richtig gute Telefonate mit Vincent in den vergangenen Tagen. Er wirkt positiv. Er scheint auf einem guten Weg zur kompletten Erholung.“ Einen Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Training aber gebe es nicht. „Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren. Natürlich wünschen wir alle uns ihn zurück – so schnell wie möglich.“
Unter der Regie von Kompany-Assistent Danks haben die Bayern mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer in fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden geholt.
Sie sind Tabellenführer in der Bundesliga, erreichten das DFB-Pokal-Achtelfinale und wahrten die Chancen auf den direkten Achtelfinal-Einzug in der Champions League.
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