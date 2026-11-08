Hoeneß: So geht‘s mit Trainer Kompany weiter

Vertreter Danks: „Scheint auf einem guten Weg“

Co-Trainer Danks hatte am Freitag vor der Partie gegen Mainz berichtet: „Ich hatte ein paar richtig gute Telefonate mit Vincent in den vergangenen Tagen. Er wirkt positiv. Er scheint auf einem guten Weg zur kompletten Erholung.“ Einen Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Training aber gebe es nicht. „Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren. Natürlich wünschen wir alle uns ihn zurück – so schnell wie möglich.“