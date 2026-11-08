Gen-Z: Wo liegt der ideologische Unterschied?

Die Gen-Z, also jene Generation, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurde, unterscheidet sich in vielen Bereichen von älteren Generationen. Besonders bei politischen und gesellschaftlichen Themen zeigen sich unterschiedliche Einstellungen und Wertvorstellungen. Dabei stellt sich die Frage, ob die Gen-Z tatsächlich ideologisch anders denkt oder ob sich lediglich die Schwerpunkte und Prioritäten verändert haben.