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Gen-Z: Wo liegt der ideologische Unterschied?

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08.11.2026 14:00
Können Gen-Z und ältere Generationen auf Augenhöhe miteinander reden?
Können Gen-Z und ältere Generationen auf Augenhöhe miteinander reden?(Bild: DisobeyArt - stock.adobe.com)
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Von Community

Die Gen-Z, also jene Generation, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurde, unterscheidet sich in vielen Bereichen von älteren Generationen. Besonders bei politischen und gesellschaftlichen Themen zeigen sich unterschiedliche Einstellungen und Wertvorstellungen. Dabei stellt sich die Frage, ob die Gen-Z tatsächlich ideologisch anders denkt oder ob sich lediglich die Schwerpunkte und Prioritäten verändert haben.

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Die Generation Z ist mit sozialen Medien, Digitalisierung und einer zunehmend globalisierten Welt aufgewachsen. Themen wie Klimaschutz, Gleichberechtigung, persönliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit spielen für viele junge Menschen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig gewinnen aber auch konservative Ansichten, traditionelle Werte und der Wunsch nach Sicherheit und Stabilität an Bedeutung. Dadurch entsteht innerhalb der Generation ein breites ideologisches Spektrum.

Gen-Z: Zwischen progressiven und konservativen Weltanschauungen
Auch bei Themen wie Migration, Wirtschaft, Geschlechterrollen und politischer Verantwortung gehen die Meinungen auseinander. Soziale Medien können diese Unterschiede zusätzlich verstärken, da politische Inhalte schnell verbreitet werden und unterschiedliche Weltanschauungen aufeinandertreffen.

Vor allem Social Media und das Smart-Phone haben Gen-Z geprägt.
Vor allem Social Media und das Smart-Phone haben Gen-Z geprägt.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Befürworter progressiver Ansichten könnten darin einen wichtigen Schritt in Richtung Offenheit und gesellschaftlichen Fortschritt sehen. Andere könnten hingegen befürchten, dass traditionelle Werte und gesellschaftliche Normen zunehmend an Bedeutung verlieren. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die Gen-Z tatsächlich politisch stärker gespalten ist oder ob unterschiedliche Meinungen innerhalb einer Generation schon immer existiert haben.

Wie sehen Sie das? Denkt die Gen-Z tatsächlich anders als ältere Generationen oder haben sich lediglich die gesellschaftlichen Prioritäten verändert? Warum scheinen sowohl progressive als auch konservative Einstellungen unter jungen Menschen an Bedeutung zu gewinnen? Und welche Rolle spielen soziale Medien bei der politischen Meinungsbildung? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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