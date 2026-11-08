Der Weihnachtsklassiker wird noch meisterlicher!

Der traditionelle Weihnachtsklassiker im Fußball? Fix das Benefiz-Hallenturnier der Legenden des Lions Club Graz! Am 27. Dezember im Raiffeisen Sportpark (Einlass ab 14 Uhr) bitten die Organisatoren Andreas Cretnik und Oliver Wieser wieder zum Tanz auf dem Parkett.
Sturm, GAK, Rapid, Austria, Admira Wacker und Team Kroatien schicken wieder ihre Legenden – dazu reisen heuer wieder die Bayern (mit Stefan Maierhofer und Ex-Freiburg-Star Sebastian Freis) an. Und sie kriegen Konkurrenz aus Deutschland, wenn der 1. FC Kaiserslautern, deutscher Champion 1998, die Legenden-Parade heuer noch meisterlicher macht.
Der Lions Club Graz, der erste Lions Club in Österreich, veranstaltet am 27. Dezember 2026 im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden (Einlass ab 14 Uhr, Beginn 15 Uhr).
Dem Lions Club Graz ist das Thema Inklusion sehr wichtig und daher wird es ein Grazer Derby der beiden Special-Teams geben. Dazu wird es ein Legenden-derby der Frauen geben.
Hier finden Sie alle Infos zum Turnier.
Hier geht‘s zu den Tickets (ab 20,50 Euro).
Der gute Zweck steht im Vordergrund, unterstützt werden durch die Einnahmen beim Turnier karitative Projekte wie „Krone hilft“ oder „Licht ins Dunkel“, dazu wird bei Einzelschicksalen in der Region rasch und unbürokratisch geholfen.
Fans sollten rasch zugreifen, einzelne Sektoren sind schon ausverkauft, Karten gibt es via Ö-Ticket. Beim Turnier wird es wieder eine Sonderauflage von Schals und Signierbällen geben, zudem ist im Dezember eine Auktion der Sport-Spitzenklasse mit exklusiven Goodies geplant, die man so normal nicht kaufen kann.
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